In fiamme il tetto di una villetta al confine con Cantello

Un incendio si è sviluppato nella tarda mattinata in una villetta a schiera in via Torino a Rodero (Co), a poca distanza dal confine con Cantello.

Le fiamme sono divampate nel sottotetto, originate probabilmente dalla canna fumaria, e hanno in breve incendiato la copertura.

Sul posto tre squadre dei Vigili del fuoco con due autobotti e un’autoscala, e la Polizia locale di Rodero.

Per permettere ai Vigili del fuoco di operare in sicurezza con l’autoscala è stato necessario chiudere al transito la provinciale 20 fino al completamento delle operazioni di spegnimento e bonifica.

Non si registrano feriti o intossicati.