Il figlio di Laura Prati: “Ora non ci sono più scuse. La Cassazione confermi l’ergastolo”

A 24 ore dalla sentenza che ha confermato la condanna all’ergastolo a Giuseppe Pegoraro per l’omicidio della sindaca di Cardano al Campo Laura Prati, Massimo Poliseno racchiude in un post su facebook la sua reazione e la sua emozione dopo la lettura del dispositivo, a 5 anni dalla morte della amata madre, corredandolo con una bella e significativa foto.

Sin dal primo grado, infatti, l’impianto accusatorio del sostituto procuratore Nadia Alessandra Calcaterra, è stato confermato sia dai giudici di primo grado che (per ben due volte) da quelli di secondo grado. Ora la Cassazione difficilmente potrà riaprire i giochi

Uscire dall’aula di un Tribunale dopo aver ricevuto Giustizia è una grande soddisfazione..

La sensazione è quella di essere entrati con un peso sulle spalle e di averlo lasciato lì dentro.

Una sentenza non ci può certo restituire ciò che abbiamo perso, ma quantomeno è in grado di alleviare, anziché aumentare, il dolore che si prova in certi casi.

Per la terza volta in cinque anni la Giustizia italiana ha condannato al massimo della pena l’uomo che a sangue freddo sparò, uccidendola, una donna indifesa. Questo dovrebbe essere sufficiente per capire che un gesto del genere non ha e mai potrà avere giustificazione alcuna.

Non è, né mai potrà essere, meritevole di alcuna circostanza attenuante.

A Milano ci è stata data nuovamente giustizia, speriamo che questa volta Roma (se ne ce fosse il bisogno) ce la confermi.