Finali di Coppa Italia a Bari: i Mastini ci provano

I Mastini di Busto Arsizio saltano da una coppa all’altra: dopo la storica qualificazione alla finalissima di Len Euro Cup ottenuta mercoledì sera ai danni del Marsiglia, la Banco Bpm si tuffa nella Final Four di Coppa Italia in programma nel fine settimana.

La squadra di coach Baldineti scenderà in vasca sabato alle 19 a Bari, sede della manifestazione: contro la Banco Bpm ci sarà l’An Brescia per un derby lombardo che si preannuncia equilibrato e rovente. Più netto invece il pronostico della prima semifinale, nella quale la Pro Recco – favorita – deve vedersela con la Canottieri Napoli a partire dalle 17,30. Le due vincenti si contenderanno la Coppa nel pomeriggio di domenica, a partire dalle 16.

Il primo scontro diretto stagionale tra Sport Management e Brescia è stato appannaggio dei bustocchi, capaci di sconfiggere per la prima volta (alle “Manara”) gli avversari con il punteggio di 4-3 (nella foto un’immagine della partita). «Quella vittoria – spiega oggi Baldineti – ci ha fatto prendere la consapevolezza che siamo forti come loro e che li possiamo battere. L’anno scorso avevamo pareggiato in casa contro Brescia, quest’anno abbiamo vinto ed è importante nell’ottica della qualificazione alle Final Six che assegnano lo scudetto: chi arriva secondo evita i quarti di finale. Quella di Bari però sarà un’altra partita rispetto al campionato; io sono fiducioso perché siamo tutti carichi e vogliamo conquistare la seconda finale nello spazio di tre giorni. Come si diceva una volta però, sarà un match da “1X2”».

Prima di scendere in vasca, nella serata di oggi (venerdì 2) la squadra parteciperà anche a un evento promozionale: all’Hotel Oriente di corso Cavour Baraldi e compagni incontreranno infatti un gruppo di giovani pallanotisti pugliesi.