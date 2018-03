Le schede del seggio 55? In tribunale, in attesa che qualcuno le conti

Il mistero del seggio 55 di Busto Arsizio non si è ancora risolto. A causa di un malore del presidente, infatti, tutte le schede della sezione sono state sigillate e portate in Tribunale a Busto dove giacciono da qualche parte in attesa di essere contate da un funzionario incaricato.

A 36 ore di distanza dall’inizio delle operazioni di scrutinio mancano le preferenze espresse in quel seggio. La sezione del sito del Comune di Busto Arsizio dedicata alle elezioni ha tutti i dati tranne quelli della sezione 55, il sito del Ministero dell’Interno non ha ancora caricato tutti i dati di Busto Arsizio, in attesa di quel migliaio di voti che mancano all’appello.

Stessa cosa dicasi per la Prefettura che attende di poter comunicare i dati di Busto Arsizio al Ministero. Non si tratterebbe di un caso singolo in Lombardia. Anche a Cantù manca una sezione per completare il quadro.

Perchè non si è completato il conteggio con il vice-presidente? Probabilmente il tempo rimasto per poter completare l’operazione (che deve essere terminata nell’arco di 12 ore) non era sufficiente e così si è deciso di impacchettare tutto e portare in tribunale le urne dedicate alle elezioni regionali.