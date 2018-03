Fiocchi di neve e filosofia per il primo weekend di marzo

Il primo fine settimana di marzo è sotto la neve. I fiocchi continueranno a scendere anche sabato e domenica ma le iniziative in provincia sono tante e qui trovate le iniziative in programma.

E’ anche il fine settimana delle elezioni. Nel nostro Speciale Elezioni troverete tutte le informazioni e i risultati, a partire da domenica dopo le 23.

Meteo – Sabato 3 marzo: “Nella notte e al mattino nuvolosità variabile e minime sottozero con rischio ghiaccio. In giornata molto nuvoloso o coperto e piogge o neve bagnata localmente fino in pianura. Deboli nevicate a quote collinari e sulle Alpi. Schiarite in serata”. Temperature: massime 2, 4; minime -3,-1.

Domenica al mattino un po’ di sole, nel pomeriggio nuvoloso e in serata precipitazioni con neve a quote collinari. Nella notte possibile neve bagnata fino in pianura. Temperature: massime 4, 6; minime -2, 0 – La tendenza dei prossimi giorni

INCONTRI

Sacro Monte- fino a domenica 18 marzo 2018 Funicolare di Varese, orari: sabato, domenica e e festivi dalle ore 10.00 alle ore 18.10. Dal 24 marzo al 22 luglio: apertura sabato, domenica e festivi dalle 10:00 alle 19:30. www.varesesimuove.it, www.avtvarese.it

Varese – Domenica escursione con “Uscita Narrante”: un ventennio di opere a Varese. Ore 14 e 30 un assaggio del disegno urbanistico del Ventennio che ha caratterizzato parte della nostra città. Palazzi, uffici, scuole e palestre di tutto un po’.

Durata 2h 30’ circa. www.officinambiente.org.

Varese – Domenica 4 marzo, alle ore 11:30, sarà ospite alla Libreria Ubik Paola Varalli con il suo giallo “Incroci obbligati”, edizione Fratelli Frilli. Condurrà l’incontro Manuela Lozza. – Tutto il programma

Varese – “Una zampa sul cuore, Efficacia e benefici della Pet Therapy”. Domenica alle 14 e 30 al Parco Mantegazza. Nell’ambito del “Progetto lavoro e vita, vita è lavoro: alla scoperta di nuove professioni”. Evento a cura di Elisa Macchi , psicologa e Stefano Bortolozzo, educatore cinofilo. Info: apriticielo.varese@gmail.com

Varese – Appuntamento alla Libreria Potere ai Bambini. Sabato 3 marzo, dalle 16 e 30 alle 18 e 30 un bell’incontro per la città di Varese; un evento formativo dedicato agli adulti guidato dall’esperta d’eccezione Maria Polita, cuore di Scaffale Basso. – Tutto il programma

Varese – Sabato 3 marzo con inizio alle ore 17.30 presso la sede del Gruppo Alpini di Varese torna “ il caffè degli alpini”. Ospite la giornalista e scrittrice Rosa Teruzzi conosciuta oltre per i suoi racconti e romanzi come caporedattore delle trasmissione televisiva “quarto grado”. Si parlerà di cronaca e di attualità nell’epoca dei social. – Tutto il programma

Varese – Incontro “Invasioni aliene e cambiamento climatico: il Grande Interscambio Americano”. Conferenza di Silvio Renesto, Università degli Studi dell’Insubria, dalle ore 17.30 alle ore 18.30, in Sala del Risorgimento ai Musei Civici di Villa Mirabello Piazza della Motta, 4.

Varese – Domenica L’anarchia della Foresta, una vicenda di emigrati russi, dalle ore 16.00 alle ore 18.00 al Teatro Santuccio presentazione del libro di Liliana Eugenia Garuti.

Varese – “Disabilità e salute, la normalità nelle differenze”. Convegno dalle ore 8.30 alle 13.00 in Sala Montanari del Comune di Varese – Tutto il programma

Podismo/Azzate – Dopo l’esordio innevato della “Marciando per la Vita”, i partecipanti del “Piede d’Oro 2018” si ritrovano ad Azzate, sede di partenza e di arrivo della seconda prova stagionale: il 27° Grand Prix della Valbossa. La gara è in programma domenica 4 marzo con ritrovo (a partire dalle 7,30) e quartier generale nel complesso dell’oratorio di via Cremona. – Tutto il programma

Ispra – Edizione di TedXVarese. Alle 19, al Joint Research Centre della Commissione Europea. Durante l’evento prenderanno la parola 4 speaker che avranno a disposizione 12 minuti a testa per il loro TEDx Talk. Sarà disponibile un servizio gratuito di traduzione simultanea in cuffia dei talk dall’italiano all’inglese e dall’inglese all’italiano. I loro interventi sono messi a disposizione, gratuitamente, sul sito www.ted.com. Ingresso a pagamento, posti esauriti – Tutto il programma

Cuveglio – Domenica 4 marzo grande apertura del Museo Indiano “Lorenzo Vescia”. Dalle ore 15.30 i visitatori potranno gustarsi più di 300 reperti tra i più suggestivi del Sud-Ovest americano. – Tutto il programma

Porto Ceresio – Secondo appuntamento con la nuova rassegna “Autori ceresini”. Sabato 3 marzo, alle 17 nella sala mostre di piazzale Luraschi, Andrea e Alessandro Fogarollo presentano il loro libro “Solo posti in piedi” – Tutto il programma

Busto Arsizio – L’arte e la letteratura protagoniste in un ciclo di incontri. Da sabato 3 marzo inizia un ciclo di 5 incontri per approfondire il tema del fitto intreccio di parole e immagini che tanti artisti e autori hanno fatto: sabato Elena Di Raddo, Il tempo sospeso: Massimo Bontempelli e i pittori del “realismo magico” – Tutto il programma

Busto Arsizio – Nel weekend torna l’atteso appuntamento della mostra/scambio di moto, auto e bici d’epoca per tutto il fine settimana. Appuntamento nello spazio di Malpensafiere. La mostra andrà in scena dalle 8.30 alle 18.00 di sabato e alle 17.00 domenica. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Sabato sera Andrea De Paoli firma la regia della serata di presentazione di «Ibisco» (edizioni La Gru), il libro di Federica Marta Puglisi, i cui passi sono interpretati da Valentina Brivio, Valentina Magni e dallo stesso De Paoli. Illustrazioni di Cheris Macaranas. Millenote CLub di Via Pozzi 5, ore 18.30.

Gallarate – Gad Lerner, Stefano Zecchi e Walter Veltroni tra i protagonisti del fine settimana della quattordicesima edizione del festival di filosofia FilosofArti, quest’anno dedicato al tema “Paideia: educare” (qui potete scaricare il programma completo). – Tutto il programma

BAMBINI

Varese – Domenica “Villa Panza Kids” con “Bim Bum Bart”, dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Laboratorio per più piccoli: un pomeriggio speciale per realizzare insieme un’installazione collettiva per Villa e Collezione Panza. Dai 4 ai 12 anni. In collaborazione con LaborArs. – Tutto il programma

Varese – Appuntamento domenica con il laboratorio “Arcimboldo”, dalle ore 15.30 alle ore 17.00 ai Musei Civici del Comune di Varese del Castello di Masnago. Lettura, visita, laboratorio creativo per bambini 4/11 anni. Attività: 7 euro + 1 euro ingresso (sopra i 6 anni), abbonamento 4 domeniche 25 euro. 1° accompagnatore ingresso gratuito; 2° accompagnatore ingresso ridotto 2 Euro. Prenotazione obbligatoria a Ufficio Didattica, tel. 0332.255473 (lunedì-giovedì 9/12.30 – 14.30/17,

venerdì 9/14.30); Castello, tel. 0332.820409 (martedì-domenica 9.30/12.30 – 14/18) didattica.masnago@comune.varese.it.

Maccagno con Pino e Veddasca – Domenica 4 marzo alle 15 e 45 torna “Bim Bum Bam”, la rassegna per i più piccoli. Appuntamento con burattini, pupazzi e cantastorie (per i bambini dai 3 anni in su) e lo spettacolo “La rivolta dei fantasmi”, con la compagnia Bottega Teatrale. – Tutto il programma

MUSICA

Varese – L’artista britannico Mute Swimmer ai microfoni di SaunAlive

Appuntamento per domenica 4 marzo, alle 21, on air su NeverWas Radio e Radio Gwendalyn il quarto appuntamento del documentario musicale radiofonico – Tutto il programma

Varese – Missin Red torna al Twiggy Cafè di Varese. L’appuntamento è per venerdì 2 marzo mentre sabato si continua con il dj set a cura di Teo Candiani – Tutto il programma

Varese – Prende il via con le sonorità jazz il fine settimana delle Cantine Coopuf che venerdì 2 marzo, alle 21 e 15 vedrà in scena Mauro Brunini e il Sueno Latino Quartet. Sabato evento sold out da tempo per il concerto di Frah Quintale mentre domenica sera c’è l’unica data live italiana dei The Rural Alberta Advantage – Tutto il programma

Varese – Domenica 4 marzo appuntamento con Angelo “Leadbelly” Rossi % His Dudies. Appuntamento a La Vecchia Varese.

Busto Arsizio – E’ pronto ad iniziare un nuovo weekend per il circolo Gagarin di Busto Arsizio. Punk rock e hardcore venerdì sera con Low Deriveda Milano e Trifle da Vicenza. Sabato circolo aperto, domenica aperitivo vegan e giochi da tavola – Tutto il programma

Busto Arsizio – Rituals of Black Magic 2018 Tour passa anche da Comunità Giovanile sabato 3 Marzo. Rituals of Black Magic è il quarto album della band Toscana Deathless Legacy. Ingresso 10 euro con tessera Acsi.

Jerago con Orago – Venerdì Onda d’Urto, una solida hard rock band che propone uno show potente e coinvolgente caratterizzato da tecnica, energia e carisma. Via Varesina 58, ore 22, ingresso libero.

Vedano Olona – Venerdì nel locale di via Papa Innocenzo 27 suonano le Shooting Stars, una cover rock band tutta al femminile, sabato tributo ai Litfiba. Ore 22, info 0332.400125.

Gallarate – Venerdì 2 marzo, alle ore 21.30, presso la Sala Planet Soul di Gallarate, in via Magenta 3, ultimo appuntamento della stagione 17/18 con la rassegna Jazz’Appeal. Ad esibirsi per questo gran finale gli ospiti internazionali dell’“Aurore Quartet” – Tutto il programma

Gallarate – Domenica con il Sanguineti Nextrio Gnothi Seauton: Giovanni Sanguineti al contrabbasso, Mario Zara al pianoforte, Nicola Stranieri alla batteria presentano composizioni originali di Sanguineti che permettono ad ogni elemento di dialogare e di emergere in un flusso spontaneo e continuo di colori, forme e dinamiche. Al teatro del Popolo, via Palestro 5, ore 18.30.

Legnano – Il rapper Ernia live al Land Of freedom. Appuntamento per venerdì 2 marzo per un’attesa tappa del suo tour – Tutto il programma

ARTE

Varese – Luca Gastaldo torna protagonista da Punto sull’Arte a Varese con una mostra personale in cui fa il punto del proprio percorso artistico, ricco e coerente, intorno al tema del paesaggio. Visibile fino al 7 aprile – Tutte le informazioni

Varese – Ultimo fine settimana per vedere Tales, la mostra di Robert Wilson a Villa Panza. Un’importante mostra internazionale dedicata a Bob Wilson in dialogo con la Collezione di Villa Panza. La mostra intende rappresentare il linguaggio artistico e la produzione di Robert Wilson, artista contemporaneo tra i più significativi, attraverso tematiche specifiche. Per maggiori informazioni: www.fondoambiente.it, tel. 0332 283960.

Varese – Sempre a Villa Panza è possibile vedere la mostra “Architetture e forme di luce e colori” . Villa Panza in collaborazione con l’Accademia di Mendrisio propone una mostra che indaga il tema della luce e la sua materializzazione, nel caso specifico della Via Sacra del Sacro Monte di Varese e delle sue Cappelle.

Sacro Monte – Al Camponovo al Sacro Monte si inaugura sabato 3 marzo alle 17 una mostra curata da ArtandCharity di Giovanni Tommasi e Manuela Codazzi, a favore di Apmed per costruire un pozzo d’acqua in Togo.

Germignaga – In mostra il nuovo lavoro fotografico di Raffaella G. Fidanza. Inaugurazione alle 18.30 all’Ex-Colonia Elioterapica, via Bodmer 20, la mostra si visita domenica 4 marzo e poi il 10 e 11 marzo ore 10.30-12.30 e 14.30-18.30.

TEATRO

Varese – “L’inquilina del piano di sopra” di Pierre Chesnot, in scena alle 21 al Teatro di Varese di Piazza Repubblica, sabato sera. Domenica invece, ci sarà “Il lago dei cigni”, balletto in due atti e quattro scene su musiche di Pyotr Ilyich Tchaikovsky

ore 17.00 al Teatro di Varese in Piazza Repubblica.

Varese – Velate – Venerdì 02 marzo, alle ore 18.30, al Battistero di Velate, di scena i Lindbergh con Alessandro Fogarollo, con il recital “Solo Posti in Piedi” ispirato ad una collaborazione con Claudio Lolli, autore della ballata più famosa degli anni ’70 – Tutte le informazioni

Besozzo – Sabato 3 marzo, alle ore 21.00, la stagione teatrale del Comune ospita la divertente commedia dal titolo “Al mond de là ghè nagott de purtà” con la compagnia degli Amici del teatro di Leggiuno. – Tutte le informazioni

Cocquio Trevisago- Sabato pomeriggio sarà colorato nel segno della musica e danza folcloristica magiara dalle 16 alle 20 presso il Salone Teatro dell’Oratorio della Parrocchia di S.Andrea – Tutto il programma

Porto Valtravaglia – A Porto Valtravaglia lo spettacolo Testastorta, versione scenica dell’omonimo romanzo della scrittrice israeliana Nava Semel. Appuntamento sabato sera, alle 21, con “Testastorta” dalla Compagnia Teatrale Milanese Chronos3 – Tutto il programma

Laveno Mombello – Roberto Brivo, i Sem Chi Inscì e i Scuraritt in scena con uno spettacolo unico, dal titolo “Memorie Popolari”. Il noto cabarettista e gli storici gruppi folcloristici di Laveno Mombello – che ha compiuto vent’anni dalla sua fondazione – e Binago saranno insieme per quattro date; la prima è in programma per sabato 3 marzo al teatro Franciscum. – Tutto il programma

Gallarate – Sabato la compagnia «Il socco e la maschera» allestisce il celebre dramma di De Filippo «Natale in casa Cupiello», per la regia di Vincenzo La Camera. Al teatro Nuovo, via Leopardi 4, ore 21, 13/10 euro, 0331.245580.

Gallarate – Domenica “L’operetta” di Victor Léon e Leo Stein, su musiche di Franz Lehar, con la soubrette Elena D’Angelo (che firma anche la regia) affiancata dal comico Matteo Mazzoli e dai tenori Francesco Tuppo e Gianfranco Cerreto. Con Grandi Spettacoli. il corpo di ballo Orizon e l’Orchestra Vivaldi. La storia di un ambasciatore che deve trovare un marito per la vedova più ricca di Pontevedro, affinché la sua dote non lasci le casse del Paese. Al teatro Condominio.

Legnano – Domenica, al teatro Tirinnanzi, si festeggia l’anniversario della nascita di due grandi artisti, Lucio Dalla e Lucio Battisti. In scena lo spettacolo «Lucio & Lucio – Un nome due vite» in cui vengono eseguite le loro canzoni, ma anche raccontati aneddoti e, di traverso, anche un po’ di storia d’Italia. Alle ore 17 al teatro Tirinnanzi, teatrotirinnanzi@legnano.org.

Saronno – Sabato 3 marzo appuntamento al Teatro Giuditta Pasta di Saronno con la comicità di Rita Pelusio che per l’occasione vestirà i panni di Eva. – Tutto il programma

CINEMA



Varese – Torna il Banff Mountain Film Festival. Il festival torna venerdì 2 marzo al Cinema Teatro Nuovo con una nuova selezione di corto e medio metraggi dedicati al mondo della montagna e dell’outdoor – Tutto il programma

Cinema – Le nuove uscite e la programmazione dei cinema qui