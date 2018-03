Domenica 11 marzo alle ore 16.30 in Villa Pomini secondo appuntamento con Musica in Villa, la rassegna musicale organizzata dalla Scuola di Musica Città di Castellanza in collaborazione con Universiter e il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della Città di Castellanza.

Con il concerto Fiorella Zito Family Sound a Villa Pomini si esibirà la cantante Fiorella Zito, cantante da sempre e insegnante per vocazione, con una formazione jazzistica e un debole per il musical. Grazie all’incontro con Daniele Biscari, pianista jazz e compagno, sostiene di aver trovato il miglior modo per riempire di musica la propria vita: creando una famiglia musicale. Con le due figlie, Elsa (19) ed Ella (17), portano in palcoscenico un concerto che è la logica conseguenza delle loro dinamiche familiari, infatti le ragazze – che solo apparentemente si sono allontanate dallo stile dei genitori – frequentano il Conservatorio Verdi di Milano, la prima canta arie da camera e la seconda frequenta il corso di violino, eppure non disdegnano incursioni in generi ben diversi dall’ambito classico.

Insieme desiderano lanciare un messaggio: coltivate le vostre passioni e contagiate con esse le vostre famiglie, per trovare divertimento, condivisione e la capacità di ascoltarsi l’un l’altro.

Ce ne daranno un esempio, domenica 11 marzo, lasciandoci “entrare in casa”, fra Frank Sinatra e pop music, musica classica e musical, descrivendo melodie che rappresentano il mondo in costante variazione, che non teme perturbazioni stilistiche, perché la musica è bagaglio di vita, emozioni e pensieri.

Ingresso libero

Per informazioni contattare l’Ufficio Cultura – tel. 0331526263 – e-mail: cultura@comune.castellanza.va.it