Fitodepurazione, assemblea pubblica a Veddasca

Sabato 7 aprile 2018 alle ore 11, è indetta un’assemblea pubblica nel Municipio di Armio, durante la quale l’Amministrazione comunale incontrerà la popolazione.

Nell’occasione saranno presentati i lavori per la Fitodepurazione, con tutte le implicazioni che la stessa avrà sul territorio. Relatore il progettista e Direttore dei lavori, l’ing. Massimo Sartorelli dello Studio Blu Progetti di Varano Borghi (Varese). Dagli espropri agli inevitabili disagi, dai tracciati seguiti fino al servizio che si realizzerà al termine delle opere.

A servizio dei cinque centri abitati di Veddasca, saranno altrettante le vasche di depurazione da realizzarsi a Cadero, Graglio, Armio, Lozzo e Biegno, per un totale di lavori che si aggira sui novecento mila euro.

L’incontro sarà anche l’occasione per presentare, alla presenza del Prosindaco Nicola Marinello e dei Consultori del Municipio di Veddasca, i lavori fin qui realizzati. Dal rilancio della Forcora agli investimenti a Graglio e i puntuali interventi nelle diverse frazioni, compresi i lavori per l’ampliamento delle rete elettrica, realizzati da Enel e finalizzati a ridurre al minimi i disagi per le interruzioni di alimentazione al territorio dell’ex Comune.

“Incontrare i cittadini è sempre importante”, dice il Sindaco Fabio Passera. “Sentire dalla loro viva voce i problemi e le aspettative è comunque un compito di ogni amministratore. A quattro anni dall’avvenuta Fusione, è giusto iniziare a tirare le somme degli sforzi fin qui sostenuti”.