Foglio di via per due italiani con numerosi precedenti penali

Nel corso di un normale controllo una pattuglia della Polizia di Stato ha fermato due giovani italiani ridenti nell’hinterland milanese. I ragazzi hanno destato sospetto non riuscendo a giustificare la presenza nel territorio di Varese e esibendo dei documenti di dubbia indennità.

Dopo averli accompagnati in Questura dagli accertamenti è emerso che l’auto su cui viaggiavano era stata segnalata la scorsa estate dal Comando Provincia dei Carabinieri della provincia di Lecco in quanto utilizzata per compiere diversi furti.

Al termine degli accertamenti a carico dei due giovani è stato notificato il fogli odi via obbligatorio dalla città di Varese.