Fondazione comunitaria: in arrivo un milione e mezzo di euro per il territorio

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus, presieduto da Maurizio Ampollini, ha deliberato l’emissione di 5 Bandi per l’importo complessivo di 1.353.000,00 euro con fondi territoriali assegnati dalla Fondazione Cariplo.

I cinque Bandi risultano così articolati:

Bando n. 1/2018 – Assistenza sociale: Fondi a bando € 700.000,00

Bando n. 2/2018 – Arte e cultura: Fondi a bando € 350.000,00

Bando n. 3/2018 – Educare con gli Oratori: Fondi a bando € 100.000,00

Bando n. 4/2018 – Altre finalità: Fondi a bando € 153.000,00

I progetti presentati dovranno porre particolare riguardo ai settori: Assistenza socio-sanitaria; Promozione e sviluppo del territorio; Istruzione e formazione; Sport dilettantistico; Tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente; Altre iniziative volte a migliorare la qualità della vita rafforzando i legami solidaristici e di responsabilità sociale.

Bando n. 5/2018 – Micro erogazioni: Fondi a bando € 50.000,00

Per stimolare la partecipazione attiva della Comunità le donazioni che ogni Organizzazione dovrà suscitare da parte di soggetti terzi, pubblici e/o privati, saranno destinate interamente al progetto. La percentuale è fissata al 10% dell’importo del contributo pre assegnato dalla Fondazione (15% per il Bando Altre finalità).

Il termine per la presentazione delle domande sarà il 15 maggio 2018 e le richieste di contributo dovranno essere presentate, a partire dal 15 marzo 2018, con modalità esclusivamente informatica. Sarà infatti necessario collegarsi al sito della Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus (www.fondazionevaresotto.it), accedere alla propria Area Riservata, aggiornare i dati di anagrafica e compilare la richiesta di contributo. In caso di primo accesso sarà necessario procede alla registrazione dell’Organizzazione.

Anche negli scorsi anni i Bandi hanno suscitato un grande interesse e successo per numero, valore e qualità dei progetti; ciò indica la grande progettualità della provincia di Varese ma anche la necessità di elevate risorse da utilizzare.

La Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus, che è stata costituita su iniziativa di Fondazione Cariplo, promuove il miglioramento della qualità della vita della Comunità di riferimento stimolandone lo sviluppo civile, culturale, ambientale, ed economico e sviluppa la cultura del dono e la coesione sociale.

L’importo complessivo dei flussi di contributi canalizzati attraverso la Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus, dal 2002 al 2017, quindi in sedici anni, è stato di circa 50 milioni di euro per oltre 2.500 progetti che determinano una media annuale di oltre 3,1 milioni. Le attività erogative della Fondazione comprendono gli stanziamenti effettuati, oltre che sotto forma di bandi, anche attraverso patrocini, fuori bando, micro credito, borse di studio, di ricerca e specializzazione medica e progetti speciali sostenuti con fondi della Fondazione Comunitaria derivanti dalla gestione del proprio patrimonio.

Inoltre, per l’anno 2018 è previsto lo stanziamento di € 154.300,00, sempre con fondi territoriali di Fondazione CARIPLO, per interventi su progetti extra-bando.

La Fondazione andrà a sostenere progettualità meritevoli in grado di cogliere le istanze del territorio che non rientrano nei tempi, negli oggetti e nelle procedure dei Bandi ordinari, ma che possono rispondere a emergenze o priorità territoriali. I progetti dovranno prevedere un cofinanziamento minimo del 30% ed incentivare forme di raccolta fondi a progetto. Per la presentazione dei progetti sarà predisposto un regolamento ed una modulistica “ad hoc”.

L’importo complessivo, per il 2018, ammonta a 1.507.300,00 euro.

Per promuovere e diffondere la conoscenza dei Bandi 2018, la Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus organizzerà, come sempre, degli incontri sul territorio per presentarne i contenuti e le modalità operative.

Tutte le notizie e le informazioni sui Bandi e sulla Fondazione sono rilevabili sul sito www.fondazionevaresotto.it