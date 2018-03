Formula Uno, tutti in pista al Montmelò

A due settimane dall’avvio del campionato (primo GP in Australia il 25 marzo), tutto il mondo della Formula Uno si è dato appuntamento al Montmelò per la seconda sessione di test ufficiali che hanno dato indicazioni importanti in vista del primo semaforo verde della stagione.

A seguire Ferrari, Mercedes, Red Bull e tutte le altre scuderie impegnate in Catalogna (compresa la nuova Sauber sponsorizzata Alfa Romeo) l’obiettivo fotografico del “nostro” Marco Losi, specializzato nei reportage automobilistici. Nella fotogallery i suoi scatti in esclusiva per VareseNews.