Francesca Michielin, le date del tour

Grandissimo successo per le vendite del Francesca Michielin Tour 2018, prodotto e distribuito da Live Nation, che ancor prima del debutto registra altri tre straordinari tutto esaurito per la prima data del 17 marzo al Fabrique di Milano, quella del 25 marzo a Bologna e del 27 marzo a Trento. Molte anche le date che, vista la grande richiesta, gli organizzatori hanno dovuto raddoppiare per questa nuova avventura live che porterà Francesca sul palco dei principali club italiani.

Il tour segue l’uscita di 2640, il nuovo album di inediti pubblicato lo scorso 12 gennaio, che ha raggiunto sulle piattaforme digitali 6 milioni e 200 mila streaming, di cui 5 milioni solo su Spotify. Grazie alla partnership con la piattaforma web Treedom, l’unica al mondo che permette di piantare un albero a distanza e seguirlo online, la foresta 2640 di Francesca in Kenya conta ora 81 alberi: ai 50 già piantati da Francesca e Treedom se ne sono aggiunti quindi altri 31 grazie allo streaming del disco.

Le prevendite sono disponibili su Ticketmaster.it, Ticketone.it e tutti i punti vendita autorizzati.

Radio Italia è radio partner del Francesca Michielin Tour 2018.

FRANCESCA MICHIELIN TOUR 2018 – LE DATE

16 Marzo Parma Campus Industry Anteprima

17 Marzo Milano Fabrique – SOLD OUT

23 Marzo Torino Concordia

24 Marzo Brescia Gran Teatro Morato

25 Marzo Bologna Estragon – SOLD OUT

27 Marzo Trento Audiorium S. Chiara – SOLD OUT

28 Marzo Roncade (TV) New Age – SOLD OUT

29 Marzo Roncade (TV) New Age

31 Marzo Catania Land La Nuova Dogana

5 Aprile Perugia After Life

7 Aprile Maglie (LE) Industrie Musicali

8 Aprile Modugno (BA) New Demodè

12 Aprile Roma Teatro Quirinetta – SOLD OUT

13 Aprile Roma Teatro Quirinetta

14 Aprile Napoli Hart

15 Aprile Firenze Viper Theatre