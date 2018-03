Fratelli d’Italia festeggia il buon risultato alle elezioni

Fratelli d’Italia, sezione di Busto Arsizio, legge con grande entusiasmo i risultati delle ultime elezioni (nella foto il coordinatore cittadino Checco Lattuada).

«In poco meno di due anni, dalle passate elezioni comunali ad oggi, il nostro impegno è stato premiato, consegnandoci un consenso, da parte dei cittadini, raddoppiato. Grazie a tutti coloro che hanno barrato il nostro simbolo per migliorare il proprio territorio e per il bene d’Italia» – scrivono in una nota i responsabili cittadini del partito.

Gioia per l’elezione del commissario provinciale Frassinetti: «Da un punto di vista nazionale, possiamo fregiarci dell’elezione di più di cinquanta parlamentari, tra cui la nostra Paola Frassinetti alla Camera dei Deputati, Commissario straordinario della Provincia di Varese. A lei, e a tutti gli altri, vanno i nostri migliori auguri».

Il prossimo appuntamento organizzato da Fratelli d’Italia: «Per quanto riguarda Busto, possiamo solo anticiparvi che adesso viene il bello. Invitiamo la cittadinanza tutta, fin d’ora, al convegno sul reato d’opinione, che verrà organizzato indicativamente in maggio e di cui a breve comunicheremo i particolari, convegno in cui sarà analizzata questa tipologia di illeciti da diverse prospettive: storica, letteraria, giuridica e, da ultimo, l’impatto avuto sui social media. Come relatori, chiameremo esperti dei settori indicati per promuovere al meglio una costruttiva valutazione»

Cosa farà Fratelli d’Italia del consenso acquisito in questa tornata elettorale? «Parleremo, e lotteremo, poi, per l’ambiente, non solo cittadino ma anche provinciale, del progetto dell’ospedale nuovo affinché non sia il solito accorpamento all’italiana su misura dei soliti noti, della tanto vituperata viabilità cittadina e delle nuove zone pedonali, ma soprattutto ascolteremo le richieste di chi vuole aiutarci ad affrontare, tutte quelle problematiche irrisolte presenti nel territorio che per varie motivazioni risultano accantonate o dimenticate. Il nostro punto di partenza sono, e sempre saranno, i cittadini, i loro umori e le loro impressioni. Aspiriamo a diventare la voce di tutti i cittadini , dai delusi dai partiti e movimenti agli incerti, da coloro che non sono stati ascoltati dalla politica cittadina fino a chi vorrebbe dire la sua ma ad oggi non ne ha avuto l’occasione. Noi siamo qui per tutti loro. Saremo nei quartieri, saremo nelle piazze, saremo ovunque serva, e in futuro saremo nella Sala consiliare. Questa nostra promessa è l’ impegno di ognuno dei nostri militanti».