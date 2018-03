Funicolare: arriva l’orario primavera/estate

Entrerà in vigore da sabato prossimo, 24 marzo 2018, il nuovo orario primavera/estate per la funicolare del Sacro Monte. Il nuovo programma di esercizio sarà in attivo fino al 22 luglio 2018.

Tutti i weekend la funicolare sarà in funzione un’ora e mezza in più rispetto all’orario invernale: più precisamente tutti i sabato e domenica dalle 10 alle 19.30.

PASQUETTA, 25 APRILE, PRIMO MAGGIO E 2 GIUGNO: I GIORNI FESTIVI DI APERTURA

L’impianto della funicolare di Varese sarà attivo anche nei giorni festivi di Pasqua, pasquetta, il 25 aprile il 1° maggio e il 2 giugno. Nel ponte del primo maggio la funicolare sarà attiva dal 28 aprile al 1° maggio tutti i giorni dalle 10 alle 19.30.

FUNICOLARE TUTTI I GIORNI DAL 28 LUGLIO AL 2 SETTEMBRE

Dal 28 luglio al 2 settembre 2018 poi la funicolare sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 19.30 e il sabato sarà in funzione fino alle 22. Le corse dell’impianto che conduce al Sacro Monte si effettuano una ogni 10 minuti nei giorni in cui la funicolare è aperta.