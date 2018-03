Fuoriclasse: storie di sogni e di eroi nel blog del Liceo Sereni

Storie di eroi moderni, di successi da Oscar e di soddisfazioni personali. Ma anche di bellezze di luoghi o di cuori, di progetti e di impegni.

Sono tante le storie raccolte nel blog “Fuoriclasse” che i ragazzi della 3BL del liceo Sereni di Luino hanno aperto per raccontare ciò che succede attorno a loro.

Grazie a un progetto di Alternanza Scuola Lavoro con la nostra redazione, gli studenti prima hanno imparato alcune regole della scrittura per il web, poi tecniche di racconto giornalistico, videomaking e, infine, a lavorare sul blog per pubblicare in autonomia testi, foto e video dei loro incontri.

Sono ventotto ragazzi che, da novembre, hanno iniziato un cammino nel mondo della comunicazione giornalistica. Dopo le lezioni in aula, hanno imparato a muoversi in autonomia suggerendo i temi da affrontare di volta in volta, andando a pescare persone “famose” attraverso reti di conoscenze e amicizie, proprio come dei veri “giornalisti”. Storie davvero interessanti di personaggi che spesso passano sotto silenzio ma che hanno acceso la loro curiosità di giornalisti in erba.

C’è chi vorrebbe occuparsi di moda, chi di sport, chi di cronaca, chi di tecnologia. La versione è per ora solo in italiano ma, essendo un liceo linguistico con indirizzo ESABAC, presto si arricchirà di traduzioni in lingua inglese e francese.

Si esercitano a raccontare le loro giornate, gli incontri, le amicizie, le paure e i grandi sogni, in una pagina tutta da leggere con curiosità.

« Sono esperienze che permettono di mettere in campo quelle competenze trasversali di cui tanto di parla ma che non sempre si ottengono – commenta la dirigente del liceo Sereni di Luino Maria Luisa Patrizi – Come scuola cerchiamo esperienze di Alternanza Scuola/Lavoro di taglio culturale, vicine al mondo del lavoro che incontreranno al termine del loro percorso formativo. Il Blog permette ai ragazzi di scoprire il mondo della comunicazione, che sempre più farà parte della loro quotidianità, impararne le tecniche e, soprattutto, le regole per un uso consapevole. Ciò che stanno creando, inoltre, è un prodotto visibile, concreto, che anche gli altri potranno conoscere e apprezzare. Spesso l’impegno scolastico si esaurisce nelle mura di un’aula. Qui hanno la possibilità di esprimersi e di farsi conoscere al di fuori».

Tra una verifica e un’interrogazione, per gli alunni della 3BL c’è anche l’impegno a scovare storie da regalare al crescente pubblico di “Fuoriclasse”.

Per leggere “Fuoriclasse” : cliccare qui