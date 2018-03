Furti al “Borgo” di Brinzio, arrestato cuoco “infedele”

Trenta euro una volta, cinquanta l’altra e così via, fino a totalizzare una discreta sommetta, di diverse migliaia di euro, nel locale dove aveva lavorato tempo fa.

A subire gli strani furti, che all’apparenza non avevano lasciato segni nella porta d’entrata, il noto ristorante pizzeria “Il Borgo” di Brinzio (famoso per la pizza dalla foggia allungata) che ha denunciato ai carabinieri. Ieri mattina i militari del nucleo operativo radiomobile di Luino hanno così arrestato un uomo di 35 anni della zona, ex cuoco del locale, accusato di aver sottratto in diverse occasioni i soldi della cassa entrando di notte parzialmente travisato, in un caso anche con un ombrello.

Il gestore del ristorante, accortosi del fatto ha così avvisato le forze dell’ordine, entrate in azione col più facile dei trabocchetti: inserire nella cassetta soldi segnati, poi ritrovati in possesso del cuoco che fino a tre mesi fa era parte della “brigata” di cucina. Nella sua casa anche alcuni indumenti utilizzati per i colpi e contanti.

Tutto parte qualche tempo fa quando il titolare del locale una mattina si accorge che la cassetta contenente i contanti è stata forzata. Ma il portoncino del locale risulta senza segni di scasso: che qualcuno sia entrato con la copia della chiave?

A quel punto il responsabile vuole vederci chiaro e posiziona delle telecamere: strumenti semplici ma implacabili, vere e proprie fototrappole che inviano un messaggio sul telefono ogni volta che viene ripreso uno spostamento nel campo visivo dell’occhio elettronico, in questo caso posizionato all’interno della pizzeria.

Così è scattato il piano dei carabinieri che hanno portato il trentacinquenne questa mattina di fronte al giudice Alessandra Mannino che ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare dell’obbligo di firma: dovrà presentarsi ogni giorno dinanzi alla polizia giudiziaria, in caserma a Varese.