Furto a Belforte, convalidato l’arresto

Hanno 24 e 29 anni con piccoli precedenti di polizia per furtarelli.

Ma né gli inservienti del centro commerciale Belforte, nè i carabinieri che li hanno colti in flagranza di reato potevano saperlo: è risultato una volta finiti in manette nella caserma di via Saffi nella giornata di martedì.

Arresto convalidato dal giudice Alessandra Mannino questa mattina, 29 marzo.



I fatti sono andati così, secondo la sommaria ricostruzione dei militari.

I due amici disoccupati e residenti a Varese lo scorso 27 marzo vanno a farsi un giro al Centro Commerciale di viale Belforte, entrano nell’ipermercato e diretti vanno nell’area dedicata alla tecnologia.

Sono sicuri di quello che fanno perché prendono alcuni degli articoli esposti e li imboscano; valore complessivo degli oggetti, oltre 100 euro.

Ma qualcosa va storto e vengono visti dal personale che avvisa subito i carabinieri: in poco tempo una pattuglia arriva sul posto e individua subito il problema: la refurtiva viene riconsegnata ai legittimi proprietari e ai polsi dei due giovanotti scattano le manette; poi vengono portati in camera di sicurezza.

Questa mattina sono finiti nella “gabbia” di fronte al giudice che appunto ha convalidato l’arresto decidendo per la misura cautelare dell’obbligo di firma alla polizia giudiziaria. I due sono ora tornati in libertà ma ogni giorno dovranno presentarsi ai carabinieri. La prossima udienza è stata fissata per l’11 aprile quando verrà valutata una misura alternativa.