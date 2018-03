Già condannato per stalking torna a perseguitare l’ex-moglie, arrestato

E’ stato il quarto intervento in poche settimane a convincere il pubblico ministero Chiara Monzio Compagnoni e poi il GIP del Tribunale di Busto Arsizio che si doveva porre un argine al comportamento di un 54enne milanese, già condannato per atti persecutori e gravato da un divieto di avvicinamento, più volte violato.

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Legnano lo hanno sorpreso nelle vicinanze dell’abitazione della ex-moglie, su segnalazione di un cittadino legnanese che aveva notato un uomo aggrappato all’inferriata di un’abitazione. Quando la pattuglia è arrivata sul posto l’uomo è stato rintracciato in strada nei pressi della casa dalla quale doveva stare alla larga, in un atteggiamento confuso.

L’identificazione del soggetto ha permesso di ricostruire altre situazioni simili. Il 54enne aveva violato in precedenza le prescrizioni ed era stato accompagnato presso la caserma di Via Guerciotti e sottoposto all’ennesimo controllo, ad un nuovo rilievo delle impronte e fotografico. Aveva tentato di giustificarsi in vario modo ma non vi erano situazioni oggettive che scusassero la sua violazione o che rendessero straordinariamente necessaria la sua presenza in quel posto.

Oltre alla denuncia, quindi, è stata segnalata la gravità della situazione alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio ed il PM inquirente, condividendo le valutazioni dei Carabinieri, ha inoltrato la richiesta al GIP che ha disposto, in brevissimo tempo, la restrizione dell’uomo ai domiciliari nel comune di Milano dove è stato tradotto dagli stessi Carabinieri del NOR di Legnano.