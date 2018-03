Giochi matematici, la sfida è tra gli alunni di sette scuole

Gli alunni di ben 39 classi di 7 scuole secondarie di primo grado della città di Busto Arsizio sabato 24 marzo hanno trascorso una mattinata diversa dalle altre: ospiti dell’I.C. E. Crespi, hanno gareggiato nella manifestazione cittadina dei “Giochi matematici”, giunta ormai con successo alla quarta edizione.

L’iniziativa, fortemente voluta dai docenti e dal dirigente scolastico del Crespi, prof.ssa Cristina Boracchi, ha visto il patrocinio dell’Amministrazione Comunale da sempre sensibile alle richieste dell’Istituto. Con entusiasmo gli studenti si sono cimentati in giochi logici di squadra centrando l’obiettivo della manifestazione: avvicinare gli alunni in modo giocoso e divertente alla matematica.

Tutte le scuole partecipanti hanno visto premiati i loro alunni classificatisi chi al primo, chi al secondo e terzo posto per ogni categoria (classi prime, seconde e terze). Alla premiazione è intervenuto l’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Busto Arsizio, Gigi Farioli, che ha sostenuto e spronato i ragazzi; presente anche la dott.ssa Chiara Guzzo, del settore Pubblica Istruzione del Comune. Grande soddisfazione dei docenti del Crespi per la buona riuscita dell’evento e per aver visto alcune delle loro classi, la 1E e la 2B, salire sul podio rispettivamente al primo e al secondo posto della loro categoria.

Plaudenti anche i genitori intervenuti numerosi alla manifestazione. Visto il successo dell’iniziativa, non resta che dare l’appuntamento alla prossima edizione.