Giorgetti guida la Lega alla Camera, Delrio il Pd. Scelti i capigruppo in Parlamento

I partiti hanno scelto i propri capigruppo per Camera e Senato. Si tratta di un passaggio importante che arriva subito dopo l’elezione dei presidenti dei due rami del Parlamento.

Il Partito Democratico ha scelto l’ex ministro Graziano Delrio per guidare il gruppo parlamentare alla Camera dei Deputati mentre il senatore Andrea Marcucci guiderà il gruppo Pd al Senato.

La Lega ha scelto Giancarlo Giorgetti come capogruppo della Lega alla Camera. Gianmarco Centinaio al Senato.

Il Movimento 5 Stelle ha scelto Giulia Grillo alla Camera e Danilo Toninelli al Senato.

Forza Italia ha scelto Mariastella Gelmini come capogruppo alla Camera (succede a Renato Brunetta) e Anna Maria Bernini al Senato (dopo essere stata in lizza per la presidenza).

Fratelli d’Italia ha scelto Fabio Rampelli alla Camera e Stefano Bertacco al Senato.

Federico Fornaro di Leu è stato eletto presidente del gruppo Misto della Camera.