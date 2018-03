Giorgia Meloni (Fdi): “Dai cittadini richiesta di forte discontinuità”

La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha rilasciato le prime dichiarazioni a commento della sfida elettorale: «Gli italiani indicano come principale opzione di governo il centrodestra. Per noi il premier in pectore sarà Matteo Salvini, naturalmente».

La Meloni commenta i dati del suo partito: «Fratelli d’Italia è andata bene. Al netto dei due vincitori (5 Stelle e Lega, ndr) l’unico altro partito che cresce è il nostro. Raddoppiato il 2% del 2013, abbiamo ricevuto un milione e mezzo di voti e abbiamo quintuplicato la pattuglia parlamentare».

Cosa hanno detto queste elezioni? «È emersa una grande richiesta di discontinuità da parte dei cittadini. È stata sonoramente punita una sinistra autoreferenziale e chiusa nei salotti, incapace di raccogliere le istanze dei cittadini. Buona parte dell’elettorato di sinistra si è spostato nei 5 Stelle che, come da tempo diciamo, è l’altra faccia della sinistra».