Giorgio Caporaso designer dell’anno per creatività e sostenibilità

Foto dal suo intervento a TedxVareseSalon a Villa Panza

Maestro nel design ma anche attento alla sostenibilità. Sono queste le qualità che sono valse a Giorgio Caporaso il prestigioso premio ‘Top Design of The Year” di GrandesignEtico per la sua chaise-longue X2Chair Easy.

“Sono molto felice di aver ottenuto questo riconoscimento, perché non solo premia un prodotto ma riconosce il percorso di ricerca che porto avanti da anni, per trovare soluzioni progettuali che mettano d’accordo l’uomo, il progresso, la sostenibilità e la salute dell’ambiente”, ha commentato il designer varesino.

Promosso da GrandesignEtico, il ‘Top Design of The Year’ è stato conferito ai prodotti che nell’arco degli anni 2016/2017 si sono distinti, oltre che per la qualità del loro design, per la tutela dei valori della sostenibilità e che rappresentano aspetti di rinnovamento qualitativo indotti dalla ricerca e dalla tecnologia, tenendo conto dell’evolversi degli stili di vita con una particolare attenzione all’etica e alla sostenibilità.

Questi aspetti sono stati identificati nella chaise-longue e poltrona (trasformabile con una semplice rotazione) progettata da Caporaso per Lessmore, un interessante lavoro di riprogettazione di un prodotto già molto conosciuto ed apprezzato che è la già nota X2Chair. Le candidature a questo prestigioso premio, tra cui anche quella di Caporaso, vengono proposte dal Board di grandesignEtico e dal Comitato d’Onore di Etico Ethical.

GrandesignEtico col patrocinio dell’Associazione culturale Plana, persegue da anni un programma di ricerca finalizzata alla divulgazione della cultura del design italiano di qualità, un design che propone prodotti funzionali alla Persona nella sua complessità. Il premio è giunto alla sua 3° edizione e ha il patrocino di importanti enti tra cui Città Metropolitana di Milano, Comune di Milano e l’ importante e prestigiosa associazione del design italiano, l’ ADI Associazione per il Disegno industriale.