Giornata intercomunale del compost in sei comuni

Si svolge a Castellanza da sabato 24 marzo (e fino ad esaurimento delle scorte) la 12° Giornata Intercomunale del Compost. L’iniziativa messa in campo da S.I.ECO. srl, la società Servizi Intercomunali Ecologici che è incaricata del servizio di raccolta dei rifiuti, gestione del Centro Comunale di Raccolta Differenziata di via Turati, spazzamento meccanizzato e manuale delle strade di Castellanza, e dall’Assessorato all’Ambiente della Città di Castellanza si terrà presso il centro raccolta rigiuti del Comune di Castellanza in via Turati nei normali orari di apertura del Centro.

I cittadini di Castellanza potranno recarsi al Centro di via Turati e ritirare gratuitamente “compost” per il giardino. Il compost, detto anche terricciato o composta, è il risultato della decomposizione e dell’umificazione di un misto di materie organiche (principalmente Frazione Umida dei Rifiuti Urbani e residui di potature e sfalci) da parte di macro e microrganismi in condizioni particolari: presenza di ossigeno ed equilibrio tra gli elementi chimici della materia coinvolta nella trasformazione. Il compost può essere utilizzato come fertilizzante su prati, aiuole e nella preparazione degli orti prima delle lavorazioni primaverili. Il suo utilizzo, con l’apporto di sostanza organica migliora la struttura del suolo e la biodisponibilità di elementi. Il compost è utilizzato con grande efficacia anche per il reinvaso di piante ornamentali.

L’iniziativa si svolge, oltre che a Castellanza, contemporaneamente negli altri cinque Comuni dove opera S.I.ECO., ossia Castelseprio, Lonate Ceppino, Caronno Varesino, Cairate, Cassano Magnago.