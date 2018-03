Una giornata “porte aperte” per conoscere la Croce Rossa Valceresio

Domenica 8 aprile la Croce Rossa Italiana Comitato di Valceresio, apre le porte e si presenta con un una giornata tutta dedicata a chi vorrà conoscere questa importante realtà e le sue numerose attività.

Per tutta la giornata, dalle 10 alle 17, nei vari ambienti della sede di via Matteotti 104, ad Arcisate, i volontari spiegheranno ai visitatori le diverse attività svolte quotidianamente e nello specifico di cosa si occupano i sei obiettivi strategici in cui si sviluppano le attività della Croce rossa italiana e i sette principi su cui tutte si basano.

Non mancheranno le attività per i giovani e i bambini, le informazioni sui servizi per ogni fascia di età e ambito della vita comunitaria, e si potranno vedere i mezzi di soccorso e i presidi di cui la sede di Arcisate dispone.

L’open day sarà un’ottima occasione per iscriversi al nuovo corso base che ha inizio martedì 10 aprile proprio presso la sede di Arcisate. Giovedì 5 aprile alle 20.30 è in programma una serata di presentazione del nuovo corso.