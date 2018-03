Giovedì e venerdì lavori su viale Toselli

Giovedì 29 e venerdì 30 marzo ci sarà il restringimento della carreggiata in occasione di lavori calendarizzati per la potatura degli alberi. Si comincia giovedì 29 marzo, dalle 9 alle 13, quando l’impresa incaricata delle operazioni (la Gi & Gi di Busto Arsizio) si metterà all’opera nel tratto stradale compreso tra le vie Pirovano e corso Sempione, dal numero civico 62 al 66. Come detto, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e il restringimento della carreggiata per permettere i lavori.

Il giorno seguente, venerdì 30 marzo, il restringimento della carreggiata sarà istituito dalle 9 alle 17, nel tratto compreso tra il civico 64 e corso Sempione, per permettere i lavori alla ditta Pollice Verde di Cassano Magnago. I disagi per gli automobilisti dovrebbero essere ridotti al minimo in quanto i due giorni di lavoro sono stati messi in calendario in concomitanza con la chiusura delle scuole in vista delle vacanze di Pasqua.