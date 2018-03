“Girl Power Party”, Le Pine festeggiano le donne

Una serata a tema per festeggiare le donne.

Giovedì 8 marzo da “Le Pine” a Bodio Lomnago di via IV novembre 9 serata a tema per celebrare la femminilità e il femminismo grazie chi nel passato con coraggio e forza ha combattuto per i diritti delle donne.

«Quest’anno abbiamo deciso di proporre una vera novità e di ideare una Festa della Donna a cui sareste fiere di portare una figlia adolescente o una mamma con qualche capello bianco – spiegano le organizzatrici -. Perché festeggiare l’8 marzo sia l’occasione per celebrare davvero la Donna, la femminilità, il femminismo e, magari, le gesta di chi nel passato con coraggio e forza ha puntato in alto per ottenere i Diritti di cui oggi godiamo».

Ci sarà un menù firmato da una donna, Francesca del Blog The Bluebird Kitchen (http://www.thebluebirdkitchen.com/) che ha creato 4 piatti pensando a 4 donne del passato e del presente che hanno in qualche modo cambiato il mondo:

Entratina

“Yoko Ono”

Tofu fritto con salsa di soia, erba cipollina e peperoncino fresco Primo piatto

“Frida Kahlo”

Sopa de mais con fagioli neri piccanti, bacon croccante e chips di tortilla alla paprika Secondo piatto

“Samantha Cristoforetti”

Involtini di pollo con capperi, pomodori secchi, mozzarella e timo con contorno di erbette saltate Dessert

“Coco Chanel”

Mousse al cioccolato bianco ricoperta di cacao amaro e lamponi freschi (Sono disponibili alternative vegane su richiesta)

«Ogni tavolo avrà un allestimento a tema, partendo da alcune “icone femminili”, ci divertiremo a travestirci, scattare foto (la migliore riceverà un premio) e interagiremo fra test e quiz, giocando sì, ma anche riflettendo su tematiche attualissime relative alla parità dei diritti e all’uguaglianza fra uomini e donne. ​Con questa serata ci piacerebbe trasmettere un messaggio alle donne del futuro, le nostre figlie o nipotine: sognate in grande, lottate per poter diventare chiunque vogliate!».

Prenotazione obbligatoria allo 0332.944843 (dal martedì alla domenica) dalle 17 o via Facebook alla pagina delle Pine. Costo per persona € 35.