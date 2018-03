Gli Amici di Emy donano materiale didattico ai bimbi di Capoverde

L’Associazione: “Amici di Emy”, ha esaudito un altro sogno.

Dopo la raccolta fondi avvenuta nel corso del 2017 e a pochi mesi dalla sua fondazione avvenuta per ricordare Emanuela Emy Scala ( a cui il Comune di Gallarate ha consegnato l’onorificenza di cittadina emerita ), dopo le donazioni al reparto di Pediatria dell’Ospedale di Busto Arsizio del macchinario AIeVO 2 per l’insufficienza respiratoria nei bambini nati prematuri, e di un Carrello terapia all’Ospedale del Ponte di Varese in collaborazione con la Fondazione Giacomo Ascoli, ha centrato un nuovo obiettivo nell’isola di Mayo a Capoverde.

#AdEmy ha donato materiale didattico ai bambini delle scuole dell’infanzia dell’isola grazie alla raccolta fondi avvenuta nel corso del 2017 che si è conclusa con la Cena del 2 dicembre presso il Tennis Club di Gallarate dove alla presenza del Sindaco, Andrea Cassani e di più di 200 partecipanti, è stata ricordata EMY stroncata da un male incurabile dopo una lunga battaglia con la malattia iniziata nel 2005, presentando i progetti di donazione della nostra Associazione.

Afferma il Presidente dell’Associazione e marito di Emy, Stefano Morosi: “Con la consegna del materiale didattico ai bambini delle scuole dell’Isola di Mayo a Capoverde si chiude il primo cerchio che avevamo immaginato: appena costituita la nostra Associazione, subito dopo la scomparsa di Emy avvenuta lo scorso giugno, abbiamo deciso di portare a termine 3 progetti di donazione e così è stato! Ora avanti con altre iniziative benefiche, nel segno di Emy e della generosità che sempre l’ha contraddistinta”.