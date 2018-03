Il cappotto lombardo del centrodestra leghista

Praticamente tutti i collegi lombardi sono finiti al centrodestra, un centrodestra che è saldamente guidato dalla Lega di Matteo Salvini. Il Movimento 5 Stelle non ha vinto in un solo collegio, mentre il centrosinistra ne prende probabilmente solo tre a Milano tra camera e senato. Insieme alla vittoria probabile alle regionali, è un cappotto di dimensioni incredibili.

Anche in provincia di Varese I risultati non sono ancora ufficiali, ma le percentuali sono tali da dare qualche certezza. Saranno eletti in parlamento il leghista Stefano Candiani, 49,20%, come senatore del collegio di Varese che comprende quasi tutta la provincia tranne i comuni di Busto Arsizio e dintorni. La leghista di Erba Erica Rivolta ha vinto nel collegio al senato di Como Busto Arsizio con il 48,8%. La forzista Giusy Versace è stata eletta nel collegio di Varese con circa il 48%. Nel collegio alla camera di Busto Arsizio ha vinto Leonardo Tarantino con il 48,5%.

COMMENTI

“E’ bizzarro che nella foto della vittoria del centrodestra alcuni siti mettano il volto di Berlusconi”. Una battuta, ma che dice tutto. E’ del senatore Stefano Candiani, fresco eletto all’uninominale di Varese, al senato, per la Lega: riconfermato. “Una maggioranza in parlamento definita non c’è, e bisognerà cercarla ma intanto il centrodestra è la prima coalizione e la Lega ha preso il comando del centrodestra. Candiani esprime anche soddisfazione per aver staccato nella lotta di collegio Alfieri del Pd e Paragone del M5S.

Matteo Bianchi della Lega è stato eletto nel collegio di Gallarate alla Camera: “Nei paesi più che nei grossi Comuni c’è un risultato entusiasmante per i nostri candidati all’uninominale, con percentuali che superano il 50%: in tanti hanno messo la croce sul nome (i leghisti, oltre a Bianchi, sono Leonardo Tarantino alla Camera nel collegio di Busto e Stefano Candiani al Senato, oltre a Giusy Versace, in quota Forza Italia, eletta nel collegio di Varese) oltre che aver scelto la coalizione, segno che abbiamo azzeccato i candidati e la campagna elettorale: io per prima cosa mi sento di ringraziare i miei concittadini di Morazzone”.