Gli Endrigo fanno tappa al Gagarin. Ad aprile il nuovo album

Appuntamento al Circolo Gagarin con il live degli Endrigo. La band di Brescia farà tappa al locale sabato 31 marzo, prima di partire per il tour che la porterà in tutta Italia e qualche giorno prima dell’uscita del disco “Giovani Leoni”, la cui pubblicazione è prevista per il 6 aprile.

Gli Endrigo sono quattro amici di Brescia che nel 2012 “rubano un nome già pronto e iniziano a suonare”. Fanno gli accordi di chiesa ma con il distorsore e cantano in italiano. Da allora tante date e due EP “Spara” (2013) e “Buona Tempesta” (2015), prima di arrivare, nel Marzo 2017, a un disco, “Ossa rotte, Occhi rossi” (Indiebox Music), prodotto da Jacopo Gigliotti dei Fast Animals and Slow Kids e Andrea Marmorini (Woodworm Label, La quiete). E soprattutto più di un centinaio di live in tutta Italia per presentarlo, su palchi importanti e palchi minuscoli, a volte in compagnia di Fask, Zen Circus, Il teatro degli Orrori, Giorgio Canali, Edda e tanti altri. Il 6 Aprile 2018 esce per Ammonia Records il secondo disco “GIOVANI LEONI” registrato da Davide Lasala (Giorgieness, Edda, Dell’Era) e Andrea Fognini all’Edac Studio.

ENDRIGO IN CONCERTO SABATO 31 MARZO, CIRCOLO GAGARIN, BUSTO ARSIZIO (VA)

Via Galvani 2bis, 21052 Busto Arsizio

Ingresso gratuito, riservato ai soci ARCI.

Apertura porte: ore 20:30 – inizio concerto: ore 22:00.