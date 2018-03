Gli investitori stranieri non sono più diffidenti, l’Italia piace

Nei giorni scorsi il comitato Milano European Financial Hub è andato in missione a Londra per incontrare i principali attori del mercato finanziario interessati a trasferirsi sulla piazza milanese anche a seguito della Brexit.

Fabrizio Pagani e Arabella Caporello, coordinatori del Comitato e rispettivamente capo della segreteria tecnica del ministro Padoan e City manager del Comune di Milano, insieme ad alti funzionari del ministero, della Consob e dell’Agenzia delle entrate, hanno incontrato dirigenti pubblici inglesi, think tank, investitori, banche internazionali e operatori del settore finanziario, in particolare fondi di private equity, asset managers e investitori fintech. Dai colloqui è emerso un concreto interesse nei confronti dell’Italia, che oggi viene considerata un Paese attrattivo, con interessanti opportunità di sviluppo.

Negli incontri si è parlato delle misure del piano di attrazione varato dal Governo, degli incentivi, dei vantaggi dell’indotto industriale, infrastrutturale e finanziario di Milano, nonché di raccogliere eventuali criticità sperimentate dagli operatori al fine di trovare soluzioni mirate e in tempi rapidi.

«Abbiamo costruito un rapporto di fiducia nei confronti del Paese – ha sottolineato Fabrizio Pagani – fino a vedere completamente mutato l’atteggiamento diffidente riscontrato nelle prime missioni all’estero. Le decisioni di diversi operatori di ricollocare attività e personale nel capoluogo lombardo sono la testimonianza della confidenza nella ripresa che i dati stanno registrando negli ultimi mesi. Le missioni come questa dimostrano inoltre la capacità del Paese di fare squadra e di sfruttare le occasioni di investimento per l’Italia».

«Milano – ha evidenziato Arabella Caporello – non è mai stata tanto competitiva nel contesto Europeo. La città sta vivendo un momento straordinario di crescita e rappresenta un asset cruciale per l’Italia e la comunità finanziaria. Abbiamo il dovere di continuare a fare squadra per attrarre talenti, investitori e coltivare un’importante vocazione della città sfruttando Brexit».

IL COMITATO MILANO EUROPEAN FINANCIAL HUB

Nasce da un’iniziativa del ministero dell’Economia e delle Finanze, Comune di Milano, Regione Lombardia, Banca d’Italia e Consob, con l’obiettivo di stimolare la creazione a Milano di un polo finanziario europeo anche in ottica post Brexit.