Gli italiani tornano dal dentista: il punto sulla salute dentale in Italia

La fiducia degli italiani torna a crescere dopo gli anni bui della crisi e all’incremento dell’occupazione e dei consumi, lo scorso anno, si sono accompagnate notizie positive anche per quanto riguarda il comparto salute.

Dal crollo delle visite dentistiche…

Con l’acuirsi delle difficoltà economiche, a partire dal 2012 molte famiglie italiane si sono viste costrette a tagliare tutte le spese “superflue” per far quadrare i bilanci, a discapito, purtroppo, anche di quelle cure mediche generalmente non coperte dal Sistema Sanitario Nazionale, prime fra tutte quelle dentistiche.

Nel 2013, secondo dati Istat, solo il 39% degli italiani si era recato dal dentista almeno per una visita nel corso dell’anno, uno dei dati più bassi di sempre dall’inizio della serie storica delle rilevazioni dell’ente.

…Al nuovo boom dei controlli

Dallo studio EduCarie condotto dall’Aic (Accademia italiana di Conservativa) emerge che nel corso del 2017 il numero dei pazienti tornati a sedersi sulla poltrona del dentista sarebbe tornato a crescere, portandosi addirittura al di sopra dei livelli pre-crisi: lo scorso anno, il 56% dei bambini ed il 52% degli adulti si sono sottoposti ad almeno una visita di controllo, mentre ben 1 italiano su 10 ha seguito una terapia articolata in più sedute.

Si tratta senza dubbio di dati molto confortanti, dal momento che le visite di controllo e le terapie mirate alla salvaguardia della salute dei denti, delle gengive e del cavo orale non sono importanti solo per garantire una buona qualità della vita al paziente, ma anche per prevenire problemi e patologie gravi che possono insorgere proprio a causa di una mancata prevenzione.

Il rapporto degli italiani con la salute dentale

Accanto alle note positive, l’indagine condotta dall’Aic ha evidenziato anche diverse criticità, in particolare per quanto riguarda la consapevolezza degli italiani circa il ruolo essenziale di una corretta igiene orale a tutte le età e dei rischi correlati alla scarsa attenzione dedicata a patologie come la carie, tanto comune quanto spesso trascurata.

Come sottolineato nello studio, ancora oggi 1 genitore su 2 ignora che una dieta troppo sbilanciata a favore degli zuccheri ed una routine di pulizia dei denti poco efficace sono le due principali cause dello sviluppo delle carie. In più, il 50% dei genitori commettere l’errore di pensare che le carie dei denti da latte non vadano curate.

Più in generale, il rapporto degli italiani con le cure odontoiatriche rimane poco positivo: per 7 persone su 10, lo studio dentistico rappresenta uno spauracchio e le visite di controllo un’incombenza della quale farebbe a meno ben volentieri.

La crescita delle cure ortodontiche estetiche

Di contro, a crescere è il numero dei pazienti che, anche in età avanzata, scelgono di sottoporsi a cure odontoiatriche.

A motivare la decisione, nella maggior parte dei casi, sono motivazioni di natura estetica: poter sfoggiare un sorriso perfetto è un sogno che accomuna molti e, sempre più spesso, una dentizione poco allineata viene vissuta come un difetto impossibile da accettare.

Al di là delle questioni legate all’apparenza, è giusto sottolineare che le terapie ortodontiche mirano a risolvere quei problemi di disallineamento e di malocclusione che sono causa di difficoltà durante la masticazione (e quindi la digestione), ma anche di patologie articolari e posturali.

Le metodologie introdotte negli ultimi anni sono caratterizzate da una grado di invasività molto ridotto rispetto al passato, fattore che ha contribuito in modo importante ad aumentare l’appeal delle cure ortodontiche.

La cosiddetta “ortodonzia invisibile”, ad esempio, sostituisce il tradizionale apparecchio per i denti fisso con mascherine trasparenti che limitano il disagio per il paziente sia dal punto di vista estetico che funzionale (in genere, i leggeri problemi di fonazione riscontrati inizialmente si risolvono da sé nel giro di qualche giorno).

Questo tipo di terapia ortodontica presenta diversi vantaggi, tra cui quello di poter rimuovere le mascherine nel corso dei pasti e durante la pulizia dei denti.

Per ulteriori chiarimenti sulle caratteristiche e i vantaggi dell’ortodonzia invisibile è possibile consultare questa pagina.

Le noti dolenti: turismo dentale e cure fai-da-te

Diverse le criticità che continuano ad interessare il settore ed anche i nuovi fenomeni che non mancano di destare preoccupazione.

In primo luogo, il turismo dentale, ovvero la tendenza a recarsi all’estero per sottoporsi a cure dentistiche a buon mercato, continua a registrare numeri molto importanti, purtroppo non sempre con conseguenze positive per la salute di chi per scelta o per necessità si rivolge a queste cliniche, spesso con sede nei paesi dell’Europa dell’Est.

Recentemente, medici e divulgatori scientifici si sono riuniti partecipando al convegno “Terapia ortodontica senza diagnosi: il paziente verso l’autoterapia” per discutere dell’allarmante fenomeno della vendita attraverso i canali offerti dal web di kit ortodontici fai-da-te, una moda nata negli Stati Uniti che lentamente starebbe prendendo piede anche in Europa.

Il sistema, basato sull’invio di un’impronta delle arcate dentarie realizzata dal paziente stesso, si basa proprio sull’utilizzo di una serie di mascherine che promettono di regalare il sorriso perfetto tanto desiderato.

Purtroppo, questo tipo di approccio non solo rischia di rivelarsi del tutto inefficace, ma anche molto pericoloso per la salute: il ricorso a strumenti che esercitano forze sui denti senza un vero studio a monte delle caratteristiche fisiche del paziente può compromettere lo stato delle ossa mandibolari, aggravare problemi di malocclusione e, in generale, ottenere un effetto diametralmente opposto a quello desiderato.

Per informazioni sempre aggiornate sulle iniziative a favore della salute dentale e delucidazioni che possono aiutare nella scelta del professionista e della clinica a cui affidarsi, è possibile consultare la sezione dedicata sul portale del Ministero della Salute.