Gli si ferma il cuore mentre arriva l’ambulanza, lo salva un carabiniere

Prontezza di riflessi, conoscenza e decisione hanno salvato la vita ad un giovane che senza l’intervento dei Carabinieri della compagnia di Luino sarebbe morto.

La scorsa settimana, la pattuglia del Nucleo Radiomobile di Luino è intervenuta presso l’abitazione di una coppia di cubani residenti da tempo in Lavena Ponte Tresa su richiesta del 118 il cui operatore si era attivato per far giungere un’ambulanza su richiesta della moglie allarmata perché il marito si era sentito male.

L’uomo, aveva ingerito dei farmaci per curare un malessere (non ben precisato) ma improvvisamente aveva accusato un malore.

I militari, arrivati nel giro di poco tempo, si sono trovati la richiedente sulla porta d’ingresso in stato di grande agitazione perché il giovane marito era riverso sul pavimento della camera da letto privo di coscienza: l’uomo non respirava e non aveva battito cardiaco, motivo per il quale il capo equipaggio si prodigava nelle manovre di massaggio cardiaco che aveva acquisito durante i corsi che periodicamente vengono fatti fare al personale, soprattutto agli equipaggi del Pronto Intervento.

A seguito delle manovre, il 27enne, riprendeva il battito ed a respirare normalmente pur rimanendo in

stato di incoscienza per cui, dopo aver ottenuto il risultato auspicato, il giovane veniva messo in posizione di sicurezza per agevolare la respirazione fino all’arrivo dei sanitari in ambulanza che giungevano di lì a pochi minuti.

A quel punto si è reso necessario un altro massaggio cardiaco effettuato dal medico del 118 perché il cuore aveva di nuovo smesso di battere. Quindi è stato intubato e trasportato in elisoccorso presso l’ospedale di Varese da dove poi è stato dichiarato il fuori pericolo.

I militari dell’Arma partecipano a frequenti corsi realizzati in collaborazione con AAT118 di Varese, proprio per apprendere le nozioni di base sulle manovre di primo soccorso, in particolare sull’uso del defibrillatore e le modalità con cui svolgere il massaggio cardiaco. Manovre che, in questo caso, “sono state eseguite seguendo le linee del percorso formativo di riferimento e si sono dimostrate funzionali ad una tempestiva gestione del paziente”.