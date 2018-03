Gli studenti di Bisuschio… “fanno la cosa giusta”

La fiera si chiama “Fa’ la cosa giusta” E loro l’hanno fatta proprio bene: sono infatti una delle cinque scuole superiori invitate nel “corner scuola” per spiegare i progetti di sostenibilità e integrazione realizzati.

Sabato 24 marzo, una quarantina di studenti dell’Isiss Valceresio saranno alla fiera di Rho per presentare, in tre quarti d’ora, i lavori ideati e sviluppati con i temi della sostenibilità, della lotta alla povertà e dell’accoglienza.

« Sono tre i lavori che presenteranno i ragazzi – spiega la docente di diritto Giulia Trombino che insieme alla collega di religione Ilaria Antonini ha coordinato i lavori e candidato la scuola – Sono tutti impegni che i ragazzi portano avanti da alcuni anni. Come “Cartoline dall’Etiopia” con cui gli studenti adottano a distanza un bimbo e lo seguono nel suo percorso. Sono una ventina le adozioni aperte e i ragazzi possono vedere i progressi grazie alle lettere e alle foto che ci arrivano. C’è, poi, “Occhi aperti sul disagio” dove i nostri allievi hanno collaborato con i City Angels per raccogliere beni di prima necessità per i poveri. Infine dall’incontro con i medici di Emergency è nata una relazione per combattere povertà e guerra. Tutti questi progetti vengono realizzati con finalità educative dove i ragazzi affrontano tematiche di cittadinanza e solidarietà».

I tre temi saranno, quindi, trattati sabato pomeriggio dalle 15 in avanti. Una ventina di ragazzi arriverà dopo la scuola e raggiungerà i compagni che, invece, sono già in fiera grazie a un’esperienza di Alternanza Scuola Lavoro attivata dalla stessa docente Antonini: «Per il terzo anno consecutivo collaboriamo con la fiera: facciamo sempre cose diverse. Sono 15 ragazzi di terza impegnati tutti e tre i giorni. Venerdì e sabato seguiranno e faranno da guida alle scuole in visita lungo i percorsi che hanno scelto di fare. Poi, domenica, saranno tutti impegnati negli stand».

L’Isiss Bisuschio è stato selezionato, unica scuola superiore del territorio,insieme a un liceo e a un istituto superiore comprensivo di Milano, a un istituto di Bari e a uno di Modena.