Gli studenti del Ferraris “arruolati” nella Protezione civile

Il prossimo 6 aprile prenderà il via un’esperienza di alternanza scuola lavoro per 32 studenti del Liceo Scientifico Statale Galileo Ferraris di Varese nel mondo della protezione civile.

Il progetto sperimentale si inserisce nell’ambito dell’iniziativa promossa da Regione Lombardia e finalizzata a costituire i Centri di Promozione della Protezione Civile all’interno delle scuole superiori della Provincia di Varese che vi hanno aderito. Gli studenti saranno accolti per 4 mesi dal Corpo Volontari di Protezione Civile “Nucleo Mobile di Pronto Intervento” è partner.

Ormai al quarto anno, invece, le sinergie con la Scuola Europea, gli Istituti Tecnici Aereonautici di Varese e l’I.S.I.S. Geymonat di Tradate che hanno consentito ad altri 40 studenti di prendere parte al percorso di crescita nell’ambito del volontariato di protezione civile. Percorso che, al termine degli stages, molti hanno poi deciso di proseguire abbracciando un ideale di servizio alla collettività in caso di catastrofe o di eventi straordinari.

Durante le esperienze curriculari gli studenti partecipano a veri e propri campi scuola condotti in ambiente alpino col supporto dei partners operativi, civili e militari, del Servizio Nazionale di Protezione Civile.

L’esperienza – unica in Italia per durata, attività proposte e numero di studenti coinvolti – è stata resa possibile anche grazie alla sensibilità dei dirigenti scolastici che hanno creduto nella bontà di un percorso formativo che, prima ancora delle competenze professionali maturabili in azienda dal quarto anno delle superiori, propone ai ragazzi e alle ragazze coinvolte attività che sviluppano tematiche di solidarietà, resilienza e cittadinanza attiva attraverso gesti concreti, seppur nei limiti e con tutte le cautele imposte dall’età dei soggetti coinvolti.

Non di rado sono le famiglie, in primis, ad essere soddisfatte del livello di responsabilizzazione e delle capacità organizzative che – essendo alla base del quotidiano vivere di una struttura di protezione civile – vengono assorbite in poco tempo dai propri figli attraverso l’esempio dei molti coetanei che già fanno parte, in qualità di Cadetti, del Nucleo Mobile di Pronto Intervento e che si confrontano con gli studenti condividendo gli obiettivi fianco a fianco.

A tutti gli studenti interessati sarà offerta, nella seconda metà di agosto, la possibilità di prendere parte al campo scuola “Anch’io sono la Protezione Civile 2018” che, anche quest’anno, si svolgerà dalle sponde del Lago Ceresio alle vette dello Stelvio secondo le indicazioni del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e con la collaborazione di numerosi partners del soccorso.