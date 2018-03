Gli studenti del Frattini i migliori al test di architettura del Politecnico

È il liceo artistico Frattini ad aver ottenuto una menzione nel corso dell’open day al Politecnico di Milano.

La giornata di conoscenza e test ha visto la tradizionale folla degli studenti dell’ultimo biennio superiore. Dopo le presentazioni dei corsi di laurea triennale in ingegneria, design e architettura e del corso di laurea magistrale a ciclo unico di Ingegneria Edile-Architettura, le visite agli spazi e i colloqui con docenti e studenti, si sono svolti i test di ingresso nelle diverse aree e la successiva cerimonia di premiazione “Politest Top Schools”, dove vengono indicate le scuole secondarie superiori di tutta Italia i cui studenti hanno ottenuto i migliori risultati ai Test di ammissione per l’anno accademico 2017/18.

Il Liceo artistico “Angelo Frattini” di Varese è risultato primo tra i Licei artistici al Test di Architettura.

Ha ritirato il premio il Dirigente scolastico Lorella Finotti (nella foto da sinistra: la Preside della Scuola di Architettura, Urbanistica, Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico Ilaria Valente, il Dirigente scolastico del Frattini Lorella Finotti, il rettore del Politecnico Ferruccio Resta).