Google ricorda il voto agli italiani

La prima pagina di Google questa mattina, 4 marzo 2018, si presentava così.

Il motore di ricerca più importante del mondo, il colosso di Mountain View, ricorda agli italiani che oggi è importante andare a votare, per l’elezione del nostro Parlamento.

Per i lombardi l’appuntamento è doppio, poichè si rinnova il governo della regione Lombardia.

Per maggiori informazioni su chi votare, e su come si vota con le nuove regole, Varesenews ha creato il suo Speciale Elettorale, e questa sera la redazione non chiude, e lo spoglio verrà seguito in diretta.