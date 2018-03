Gori ammette la sconfitta: “Fatto il possibile, non so se torno a fare il sindaco”

Poco dopo le 19 anche lo sfidante di Attilio Fontana, Giorgio Gori, ha rilasciato le prime dichiarazioni in cui ammette la sconfitta sua e del centrosinistra: «Ci sono 22 punti di distacco nel voto politico e qualcosa di meno nel voto regionale. Il voto politico ha condizionato la nostra competizione che si è basata sulla vita dei cittadini lombardi».

Il candidato uscito sconfitto dal voto regionale pensa di aver fatto tutto il possibile: «Io francamente mi sento di aver fatto la miglior campagna elettorale che potessi fare. In questo contesto difficilmente era possibile portare a casa un risultato diverso. Netta la vittoria del centrodestra, della Lega e di Attilio Fontana che ho chiamato e col quale mi sono complimentato».

Su Renzi: «Si è dimesso e ha fatto la cosa giusta. Io credo che già dopo la sconfitta del referendum c’è stato un passo indietro. Ora spetta ad altri la responsabilità di ricostruire».

Sul suo futuro: «Mi prendo qualche giorno per decidere se continuare come sindaco a Bergamo o se guidare l’opposizione in consiglio regionale».

