Grand Prix della Valbossa, vince il “fattore B”

In una Azzate ancora imbiancata dalla neve caduta nei giorni scorsi, si è disputato il 27° Grand Prix della Valbossa di podismo, gara valida come secondo appuntamento stagionale per il circuito varesino del Piede d’Oro.

A vincere è stato il “fattore B”, dalla lettera che accomuna Matteo Borgnolo ed Elena Begnis, primi rispettivamente nella categoria maschile e in quella femminile.

Borgnolo, portacolori della Pro Sesto Atletica, si è imposto su altri due grandi protagonisti del Piede d’Oro, Paolo Proserpio della Valetudo e Giuseppe Bollini del Circuito Running. Ai piedi del podio si sono piazzati Matthew Ramaglia e Mauro Toniolo seguiti nell’ordine da Roberts, De Paoli, Coltro, Cavallaro e Fior a chiudere la top ten.

In campo femminile Begnis (foto in alto), che gareggia per l’Arcisate e che vanta numerose affermazioni nel circuito podistico, si è imposta su due atlete che sono frequentatrici abituali del podio, Marta Dani del Valbossa ed Elena Soffia (Cassano Magnago). A seguire Chiara Naso (Attiva Salute) e l’altra padrona di casa del Valbossa, Sofia Barbetta. Top ten “rosa” completata dagli arrivi al traguardo di Vaccaro, Vignola, Macchi, Cacucci e Pierini.

Domenica prossima la carovana del Piede d’Oro osserverà uno stop: la prossima gara è infatti in programma domenica 18 marzo e sarà la “In giro per Malgesso”, valida anche per la particolare classifica “Top PdO” (sarà la prima tappa). E chissà se dopo due prove caratterizzate da maltempo e freddo, i runners troveranno finalmente bel tempo.