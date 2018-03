Grasso: “Il cammino di Liberi e Uguali continua in Parlamento”

Piero Grasso, leader di Liberi e Uguali, ha parlato ai microfoni per la prima conferenza stampa post-elettorale. Affiancato da Roberto Speranza ha voluto «ringraziare tutte quelle persone che si sono attivate sui territori e che ci hanno consentito di raggiungere questo risultato».

Grasso ha confermato che «il cammino col progetto Liberi e Uguali deve continuare a perseguire i nostri ideali e i nostri valori. Con pazienza e umiltà continueremo in questo progetto, come promesso agli elettori».

Il leader del partito alla sinistra del Pd ammette anche la grande delusione per un risultato che non lo soddisfa: «Non abbiamo difficoltà ad ammettere anche la delusione per non aver saputo intercettare quel consenso che è stato travolto dall’avanzata della destra e dei 5 Stelle. Scenario che abbiamo già visto in Europa».

Nessuna novità sulle prospettive dell’immediato futuro: «Siamo pronti e disponibili a continuare a rappresentare in parlamento una parte della sinistra» – ha concluso Grasso.