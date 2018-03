“Grazie ai social ho fatto il giro del mondo in 360 giorni”

Un’avventura lunga 360 giorni dall’Asia all’Oceania, dall’America del Nord a quella del Sud, dall’Africa all’Europa. India, Sri Lanka, Nepal, Cina, Giappone Malesia, Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Messico, Perù, Argentina, Brasile, Mozambico, Tanzania, Norvegia e Islanda sono solo alcuni dei Paesi visitati dalla giovane travel blogger Nicoletta Crisponi.

Classe 1986, Nicoletta scopre dell’esistenza del RTW Ticket (il biglietto aereo per fare il giro del mondo) durante un viaggio in BlaBlaCar. «Mi sono detta: “Ok, lo devo fare. Sono una viaggiatrice, ho sempre amato viaggiare, è la mia occasione!”». Alla base della partenza di Nicky c’è un’idea, quasi una sfida: riuscire a fare il giro del mondo unicamente grazie alle sue connessioni sociali.

«Grazie ai social media i gradi separazione tra le persone sono scesi da sei a tre e mezzo. Quindi mi bastava trovare amici, amici di amici, amici di amici di amici per poter fare il giro del mondo». In due anni Nicoletta crea l’itinerario, racimola i fondi necessari, dà vita al progetto Il filo di Nicky, trova gli sponsor e parte.

«Internet mi è stato utilissimo, sia per trovare i contatti sia per non sentirmi mai persa. Grazie alla tecnologia sapevo sempre dov’ero e potevo mantenere attiva la mia narrazione di viaggio attraverso i social».

Perché è questo il sogno di Nicky: raccontare storie di viaggio e far viaggiare virtualmente (ma anche sognare) tutti quelli che passano per il suo blog.