Grazie a Google Maps il Pgt è a portata di clic

Spesso il lavoro svolto dall’Ufficio Urbanistica non è compreso a pieno dai cittadini, la materia è molto tecnica e complessa, anche se di strategica importanza per il futuro del nostro territorio. Il Piano di Governo del Territorio è considerato, generalmente, uno strumento oscuro e incomprensibile che si può consultare solo in qualche sperduto ufficio comunale dopo lunghe procedure burocratiche ma grazie alla rete ora è possibile averlo a disposizione quando e dove si vuole.

Pgt questo sconosciuto

Questi piani solitamente rimangono consultabili all’interno dell’ufficio in funzione di chi ne fa richiesta (solamente professionisti incaricati dai cittadini) o nella sezione trasparenza del sito internet comunale ma gli stessi file hanno dimensioni importanti che non ne consentono una facile consultazione, ma grazie alla tecnologia e all’informatica ho voluto far sì che queste informazioni divenissero di facile reperibilità e comprensione, ma soprattutto a disposizione di tutti.

Cos’è il Pgt Web

Grazie a questi presupposti da pochi giorni è on line il PGT WEB, sulla home page del sito internet www.comune.fagnanoolona.va.it nella sezione urbanistica troverete la sezione PGT WEB, cliccandoci sopra si aprirà una pagina dove ci sarà un link, ultimo click e si aprirà un portale su base google maps all’interno del quale con molta facilità è possibile navigare e reperire informazioni sull’intero territorio comunale. Oppure potete cliccare direttamente qui.

Cosa di può fare con Pgt Web

E’ possibile affinare la ricerca su base catastale, conoscendo il numero del mappale oggetto di richiesta di informazioni, una volta inserito, il portale vi porterà direttamente sull’area del lotto misurandone area, indicando i sotto servizi più vicini (con la possibilità di misurare la distanza dal sotto servizio es. linea elettrica, gas, telecomunicazioni, ecc…), verificare la destinazione urbanistica, la sensibilità paesaggistica, eventuali vincoli e limitazioni, la pericolosità sismica. Il portale consente in ultimo di poter estrarre in formato .pdf le informazioni cartografiche richieste.

Il commento dell’assessore all’urbanistica Fabio Lorusso:«Ritengo che PGT WEB sia un modo per far interagire con semplicità e prendere “confidenza” delle tematiche urbanistiche da parte dei cittadini, ma ritengo anche che possa essere “sfruttato” maggiormente dai professionisti che, per reperire le informazioni caricate sul portale attualmente devono fisicamente recarsi presso gli sportelli del comune o dalle società che erogano i servizi. Un ringraziamento particolare va ai miei colleghi di giunta ma soprattutto agli uffici, in maniera particolare la Dott.ssa Clelia Mazzone e il suo staff che ha curato gli aspetti “burocratici” necessari all’affidamento dell’incarico di redazione del piano».

L’anno 2017 è stato l’anno di approvazione del P.U.G.S.S. Piano Urbano dei Servizi del Sottosuolo, piano necessario per la mappatura dei sotto servizi (linea elettrica, rete gas, linee telefoniche, fibra ottica, illuminazione pubblica, rete di distribuzione acqua, pubbliche fognature) che consentono all’ente di avere questi dati aggiornati e di avere un ottimo strumento da applicare in caso di manomissione suolo pubblico e di successivo ripristino del manto stradale. L’iter di adozione, approvazione e pubblicazione del piano sono scanditi da termini prefissati dalla normativa ma generalmente sono molto lunghi.

Dalla data di insediamento, inoltre, la giunta comunale, in rapida successione, ha provveduto a approvare il Piano del Governo del Territorio (P.G.T.). successivamente si è provveduto a stendere una variante alle Regole del Piano grazie all’aiuto dei professionisti operanti sul territorio e della commissione urbanistica che ha fornito un importante contributo. Approvando il P.G.T. si è provveduto all’aggiornamento cartografico anche dal punto di vista geologico, materia molto importante visto le ultime normative di riferimento dal punto di vista sismico.