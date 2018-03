«Grazie Grazie, a Luino Lega primo partito»: lo affermano gli amministratori luinesi del Carroccio che a scrutinio ancora in corso manifestano i loro stato d’animo per i risultati elettorali ottenuti.

«Siamo stanchi per la dura campagna ma entusiasti, non solo per il risultato nazionale con Matteo Salvini che diventa di fatto il nuovo leader del centro destra ma anche e soprattutto per i risultati di Luino. Lega primo partito assoluto in città, questi dati dimostrano che se ovviamente abbiamo tanto ancora da lavorare per radicarci al sud dove siamo sempre stati assenti al contrario dove invece amministriamo già i cittadini ci premiano e non solo riconfermano ma addirittura aumentano la fiducia nei nostri confronti. Felicità assoluta!».

