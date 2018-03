«Grazie a tutti per l’affetto»

Riceviamo e pubblichiamo

Domenica scorsa 18 marzo nel pomeriggio a Castiglione Olona in Collegiata sono state vendute 100 bottiglie di vino Merlot gentilmente messe a disposizione dalla famiglia Nutricari, i produttori, per una vendita di beneficenza a favore della nostra Onlus.

Quindi è per noi doveroso un ringraziamento a loro, al direttore del Museo Dario Poretti, al Parroco Don Ambrogio, ad Alberto e a tutte le persone, castiglionesi e non, che hanno partecipato all’evento nonostante la pioggia, il freddo e la salita da percorrere a piedi per giungere alla Collegiata.

L’affluenza è stata molto superiore alle nostre aspettative. Infatti numerosissimi sono venuti per dare un contributo e con l’occasione ringraziamo anche il gruppo Avis e il Gruppo Alpini di Castiglione Olona.

Il Progetto DDD Onlus riguarda una malattia renale molto rara, che colpisce prevalentemente i bambini e per la quale al momento non esistono cure. Noi con questa Onlus finanziamo la ricerca scientifica, finanziamo la speranza e nel frattempo aiutiamo altri e questo ci fa sentire un po’ meglio.

Per noi domenica è stata una grande dimostrazione di affetto. Si respirava una bellissima atmosfera. Ci siamo commossi e volevamo dirvelo.



Grazie Marica, Johnny e Guglielmo Casagrande

Per chi eventualmente volesse contribuire: Progetto DDD Onlus – Associazione per la lotta alla DDD (Glomerulonefrite Membrano Proliferativa di Tipo II)

UBI Banca Spa via Moscova, 33 – 20121 Milano IBAN n. IT41K0311101603000000003801