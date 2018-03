Green school: convegno sul risparmio energetico

Come misurare i consumi energetici, dove e come recuperare i dati, quali buone pratiche attivare? Di tutto questo si parlerà nel quarto incontro del percorso formativo Green School, previsto per martedì 13 marzo, dalle 15 alle 17, nella Sala Convegni di Villa Recalcati piazza Libertà 1, Varese.

Durante l’incontro, dove tra i relatori interverranno Provincia di Varese, Uninsubria, Comune di Varese, Comune di Induno Olona e alcune Green School attive sul tema (ISIS A. Ponti e Scuola Secondaria di 1° B. Passerini di Induno), si parlerà di:

• Energia e sostenibilità energetica nell’ambito scolastico

• Analisi dei consumi energetici a scuola

• Riqualificazione energetica a scuola

• Sinergie tra Green School e Comune per sviluppare azioni di risparmio energetico

Il programma di formazione del progetto Green School ha l’obiettivo di dare un supporto all’attività delle scuole fornendo consigli e informazioni su buone pratiche, dati, strumenti e metodi di lavoro, opportunità, ecc.. per ciascuno degli argomenti approfonditi. Inoltre, nell’ottica di accrescere la collaborazione, è anche un’opportunità per conoscere quali sono le altre realtà scolastiche della provincia di Varese impegnate nel percorso Green School.

Gli incontri Green School sono per insegnanti impegnati nel progetto, ma anche per tecnici e amministratori di enti locali, educatori, rappresentanti di istituzioni, associazioni, consorzi, aziende, ecc.. che possono avere un ruolo per lo sviluppo ed una maggiore efficacia delle attività di educazione allo sviluppo sostenibile.

Per visionare il programma completo degli incontri previsti fino ad aprile 2018 consultare il seguente link: http://www.modusriciclandi.info/pillola/125/formazione-green- school.

Maggiori informazioni sul progetto Green School si trovano al seguente link:

http://www.modusriciclandi.info/pillola/54/sei-una- scuola-eco- attiva-punta- in-alto- e-diventa- una-green-school.