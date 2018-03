Gruppi merceologici Univa: si inizia con il terziario avanzato

Si parte mercoledì 21 marzo con le imprese del “terziario avanzato”, del “Legno”, dei “Servizi Infrastrutturali e Trasporti” e delle attività “Varie” e si chiude mercoledì 18 aprile con le attività produttive delle “meccaniche”, “siderurgiche, metallurgiche e fonderie”.

Tornano le assemblee dei gruppi merceologici che compongono la compagine associativa dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese. Un’occasione, come ogni anno, per fare il punto sulla situazione economica nei vari comparti produttivi e di servizio del territorio e per affrontare argomenti di stretta attualità per le imprese attraverso il contributo di docenti universitari, rappresentanti nazionali del sistema Confindustria, manager di importanti società. A volte singolarmente, a volte con assemblee congiunte che riuniranno diversi settori, anche non strettamente legati fra loro, i vari Gruppi daranno vita a momenti tra i più importanti all’interno della vita associativa. Quest’anno le assemblee saranno elettive. Le imprese saranno dunque chiamate a rinnovare i vertici dei singoli Gruppi, con le elezioni dei componenti dei vari consigli, i loro presidenti, i rappresentanti della Piccola industria e i delegati all’assemblea generale dell’Unione Industriali che quest’anno si terrà lunedì 28 maggio, nella tradizionale cornice del Centro Congressi Malpensafiere di Busto Arsizio.

La prima assemblea in programma è quella congiunta che riunirà i gruppi merceologici del “Terziario avanzato”, del “Legno”, delle attività “Varie”, dei “Servizi Infrastrutturali e Trasporti.

L’appuntamento è per mercoledì 21 marzo 2018, alle ore 17 per la parte privata riservata alle imprese associate all’Unione Industriali e alle ore 18, per quella pubblica aperta anche alla stampa. Luogo dell’assise sarà la sede di Gallarate dell’Unione industriali (via Vittorio Veneto 8/D).

Al centro verrà posto il tema “Cybersecurity e Imprese”. Interverrà il docente di Digital Transformation e Management Information System della LIUC – Università Cattaneo, Aurelio Ravarini.