I guadagni dei varesini comune per comune

Ecco quanto guadagnano i varesini in un anno del proprio lavoro (o della propria rendita).

Quelli che presentiamo sono i dati diffusi dal Ministero dell’Economia sulle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti che emergono dall’Irpef dello scorso anno.

Quindi facciamo riferimento ai redditi del 2016 delle persone fisiche e, soprattutto, solo di coloro che li hanno dichiarati come previsto dalla legge.

Per poterli comprendere vi mettiamo a disposizione alcuni strumenti che permettono di visualizzare i dati comune per comune, partendo dalla mappa del reddito medio e da due classifiche dei comuni: quella per reddito medio e quella per il totale del reddito imponibile.

Nulla come la mappa con le dichiarazioni dei redditi dei contribuenti varesini fotografa così bene la peculiarità della provincia di Varese che in tutta la fascia nord vive per la maggior parte di lavoro frontaliero.

L’immagine è lampante: in verde sono evidenziati i comuni con una dichiarazione dei redditi media superiore alla media provinciale (ovvero 20.283 Euro), in rosso quelli che sono al di sotto di questa cifra.

Tutta la parte nord della provincia è ampiamente sotto la media: naturalmente a questo contribuiscono molti fattori che andrebbero organizzati uno ad uno ma è evidente che quello più significativo è il frontalierato. Chi lavora in Svizzera, infatti, è tenuto a dichiarare il proprio reddito da lavoro oltre confine affinché venga tassato secondo le disposizioni previste.

Ecco dunque la classifica del reddito medio dei comuni della provincia di Varese. Una classifica molto variegata che vai dai 31.500 euro dichiarati in media dagli abitanti di Galliate Lombardo ai 10mila degli abitanti di Cremenaga.

Impressionanti i numeri che riguardano la somma di tutte le dichiarazioni dei redditi per le due città: gli abitanti di Varese e Busto Arsizio arrivano a guadagnare quasi 3 miliardi di euro.