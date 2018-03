Gualandris: “Grazie ai miei elettori, ora speriamo nel Governo Salvini”

«Dopo 3 giorni non ci sono ancora i dati definitivi (907 sezioni su 949) dello scrutinio per le elezioni all’estero; volevo ringraziare i miei elettori con il numero esatto di voti, ma amen, arrotondo di poco e ringrazio i miei “3000” elettori all’estero».

A ringraziare sulla propria pagina Facebook è Stefano Gualandris, candidato nel collegio estero per la coalizione di centrodestra.

«Non è esaltante come risultato – spiega Gualandris -, ma per un perfetto sconosciuto all’estero, e tutta una serie di vicissitudini che non sto a raccontarvi qui, alla fine posso ritenermi soddisfatto. Comunque mi sono divertito parecchio, ho provato una nuova esperienza ed una tipologia di “campagna elettorale” completamente differente da quelle in Italia. Lato sicuramente positivo l’aver ricevuto l’affetto e la vicinanza di tanti amici, del Movimento (inclusi molti suoi importanti esponenti che ringrazio di cuore), e aver soprattutto conosciuto (personalmente, al telefono o via chat) in giro per l’Europa persone stupende».

Gualandris è stato fin da giovane impegnato politicamente nella Lega Nord, ha ricoperto importanti incarichi amministrativi in provincia di Varese e a Roma e a queste elezioni ha rappresentato la candidatura fuori dai confini nazionali.

«Ringrazio ovviamente la mia splendida famiglia per la vicinanza e per il supporto. Speriamo adesso di poter andare al Governo con Matteo Salvini, se non si potrà siamo subito pronti per una nuova battaglia, più forti ed organizzati di prima».