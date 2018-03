Guasti e cancellazioni sui treni pendolari

Inizio di settimana con problemi per i pendolari lombardi. Le informazioni sono contenute nel link “Circolazione in tempo reale” nell’apposita pagina di Trenord.

Ecco le linee con criticità.

NOVARA-MILANO-TREVIGLIO

Il treno 10610 (TREVIGLIO 07:25 – NOVARA 09:12) oggi partirà dalla stazione di PIOLTELLO LIMITO alle ore 07:53, per le conseguenze di un guasto al treno che ha richiesto un intervento di manutenzione straordinaria in sede di deposito.

I viaggiatori da TREVIGLIO a PIOLTELLO LIMITO possono prendere i treni suburbani della linea S5.

Il treno 23004 (TREVIGLIO 05:40 – VARESE 07:47) viaggia con 18 minuti di ritardo, per un guasto che si è verificato durante la preparazione del treno.

Il treno 23001 (MILANO CERTOSA 05:18 – TREVIGLIO 06:20) e il treno corrispondente 23008 (TREVIGLIO 06:40 – VARESE 08:47) oggi sono cancellati per un guasto al treno.

SARONNO-SEREGNO-MILANO-ALBAIRATE

Il treno 24105 (SARONNO 05:35 – ALBAIRATE 07:22) viaggia con 14 minuti di ritardo per le ripercussioni, sulla circolazione ferroviaria, del ritardo di altri treni della direttrice.

DOMODOSSOLA-GALLARATE-MILANO

Il treno TRENITALIA 10402 (MILANO PORTA GARIBALDI 06:12 – DOMODOSSOLA 08:20) oggi parte dalla stazione di MILANO CERTOSA, per un guasto al treno.

LUINO-GALLARATE-MALPENSA

Il treno 25328 (MALPENSA AEROPORTO T2 07:44 – LUINO 09:15) oggi non sarà effettuato.

I viaggiatori diretti a LUINO possono prendere l’autobus sostitutivo in partenza da MALPENSA AEROPORTO T2 che effettua le fermate di: MALPENSA AEROPORTO T1, BUSTO ARSIZIO e GALLARATE e poi il treno 20304 (MILANO PORTA GARIBALDI 08:06 – LAVENO MOMBELLO 09:22).