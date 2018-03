Guasto sulla Malpensa-Milano e sulla Treviglio

Problemi in questo inizio settimana su alcune direttrici interessate dal traffico dei pendolari varesini.

Le informazioni sono disponibili sul sito “circolazione in tempo reale” di Trenord.

MALPENSA-MILANO-CADORNA

AGGIORNAMENTO: il treno 24912 (MILANO CENTRALE 06:55 – MALPENSA AEROPORTO T2 07:52) è rimasto fermo tra le stazioni di MILANO P. GARIBALDI e MILANO BOVISA, a causa di un guasto agli impianti di circolazione. Il treno è ripartito con 16 minuti di ritardo.

NOVARA-MILANO-TREVIGLIO

Il treno 10611 (NOVARA 06:48 – TREVIGLIO 08:35) non è stato effettuato per un guasto al treno.

Il treno 23004 (TREVIGLIO 05:40 – VARESE 07:47) viaggia con 17 minuti di ritardo, perché è stato necessario prolungare i tempi di preparazione del treno, in sede di deposito.

SARONNO-SEREGNO-MILANO-ALBAIRATE

Il treno 24105 (SARONNO 05:35 – ALBAIRATE 07:22) viaggia con 12 minuti di ritardo perché altri treni ne hanno ritardato la corsa.

PORTO CERESIO-VARESE-GALLARATE-MILANO

Il treno 23004 (TREVIGLIO 05:40 – VARESE 07:47) viaggia con 17 minuti di ritardo, perché è stato necessario prolungare i tempi di preparazione del treno, in sede di deposito.

MALPENSA-VARESE-MENDRISIO-COMO

Il treno 25458 (VARESE 07:06 – ALBATE CAMERLATA 07:53) oggi partirà dalla stazione di STABIO alle ore 07:23.

I viaggiatori da VARESE possono prendere il treno 25460 (VARESE 08:06 – ALBATE CAMERLATA 08:53).