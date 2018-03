Guida alle migliori discoteche di Milano

Quando pensi a Milano, c’è una cosa che non devi dimenticare: Milano non è solo la capitale della moda, degli affari, ma è anche la città in cui la vita notturna significa molto più di una semplice cena tirata.

Le due principali aree da visitare a Milano sono: la galleria di Brera e l’area dei Navigli. Milano offre vivaci bar, ristoranti e locali notturni, inoltre alcuni di essi includono musica dal vivo, in particolare musica jazz e alcune band locali. Il club inizia alle 23.00 circa fino alle 4 del mattino, ma se vuoi essere pronto, inizia la tua serata con un’aperitivo, dalle 18.00 in poi in uno dei bar più famosi. Nei club milanesi il costo di un drink è di circa 10 euro.

Se sei in lista o hai un tickets all’ingresso riceverai un biglietto che potrai usare per il guardaroba e ti consente di prende anche un drink. Questo andà tenuto fino a quando non te ne andrai, quindi non buttarlo, non perdere questo biglietto perché la multa è molto alta. Grazie a https://www.discoteche-milano.com/ potrai vedere tutti gli eventi della settimana delle migliori discoteche di Milano, inoltre contattandoli potrai inseriti in lista o prenotare un tavolo, la lista molte volte specialemnte alle raggazze permette di accedere gratis agli eventi e quindi magari anche di usufruire del buffet gratutitamente.

Un consiglio, pensa al tuo stile perché il punto più importante per uscire a Milano è quello di apparire al meglio!

Qui sotto ti elenco alcune delle migliori discoteche di Milano:

Alcatraz Club

Alcatraz si trova in un ex magazzino ed è ora uno dei club più grandi e famosi di Milano. La sede ha un ottimo sistema audio e una buona acustica. Durante i giorni feriali ospita eventi aziendali e musicali come concerti di artisti famosi come Justin Bieber, Ventuno piloti, Nicki Minaj, One Republic, Selena Gomez, Adele e molti altri. Ma nei fine settimana l’Alcatraz diventa una discoteca popolare dove turisti e molti studenti ballano tutta la notte. La discoteca Alcatraz ha tre stanze e in ognuna delle stanze troviamo un DJ che suona un genere musicale diverso, in modo tale da rivolgersi a una vasta gamma di amanti della musica. Al venerdì ogni camera ha un genere musicale diverso da rock e pop per ballare e latino, ma al sabato la musica rock è il tema principale nella stanza più grande. La capacità totale delle tre sale insieme è di circa 3.000 persone e l’Alcatraz si trova vicino al centro di Milano.

LoolaPaloosa

LoolaPaloosa, a Milano anche conosciuta come “Il Lula”, si trova in Corso Como. In questo e nelle strade circostanti ci sono diversi locali notturni, ma LoolaPaloosa è uno dei club più conosciuti di Milano perché esiste da oltre vent’anni. È aperto sette giorni su sette e nella stagione estiva aprono la parte esterna. Le serate alla discoteca LoolaPaloosa iniziano con il tipico aperitivo milanese, noto anche come happy hour, ma la pista da ballo diventa più affollata quando diventa notte solitamente dalle ore 23:00 in poi. A LoolaPaloosa il DJ suona spesso le migliori hits del momento insieme ad alcuni brani latini e funky. L’atmosfera a LoolaPaloosa è amichevole e allegra.

The Club

The Club è una discoteca molto popolare situata nel quartiere di Brera, vicino al centro storico di Milano e vicino alla stazione della metropolitana Moscova. Le persone vengono in questo locale dal martedì al sabato per passare una serata con musica forte e buona, ballerini professionisti, famosi DJ, luci al neon e stroboscopiche, alcol e tanto divertimento. I generi musicali proposti spaziano dalla danza all’hip hop popolare, ma durante la settimana ci sono diverse serate a tema. Il giovedì la serata è dedicata agli studenti(internazionale) e il sabato è dedicato alla moda. E quando hai un po ‘più di soldi da spendere puoi fare una prenotazione al tavolo al VIP club. In questa esclusiva area privata del nightclub è molto bello poter ballare insieme ad alcuni famosi calciatori, artisti o modelli di moda. Soprattutto durante la settimana al the club solamente in questa aerea potrai trovare VIP italiani e internazionali. È anche abbastanza sicuro dire che questo è uno dei locali notturni più alla moda di Milano, quindi quando vieni al the Club assicurati di essere vestito elegante.

Magazzini Generali

Magazzini Generali nasce nell’anno 1995 nella periferia sud di Milano. La sede si trova in un vecchio magazzino industriale degli anni ’50. Poiché ha una capacità di oltre 1.000 persone, questo locale della vita notturna milanese è abbastanza grande infatti suonano molto spesso Dj fama internazionale. Qui hanno suonato ad oggi Lazor, Nicky Romero, Carl Cox e molti altri. Ma la location viene anche utilizzata per concerti e altri eventi musicali. Il mercoledì c’è spesso l’ingresso gratuito e il sabato è considerato anche gay friendly.