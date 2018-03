Hagam festeggia 15 anni di esserincomunicazione

Quindici anni festeggiati allo Spazio Lavit di Varese in compagnia del filosofo e scrittore Franco Bolelli. Un traguardo importante celebrato in un modo originale e interessante che dice tanto dello spirito e della visione di Hagam, l’agenzia di comunicazione di Gallarate che si distingue nel mercato per la sua capacità di proporre progetti di comunicazione innovativi ed efficaci.

Alla serata del compleanno di Hagam erano in tanti: il team al completo, ovviamente, che conta dieci persone più i collaboratori, ma anche tanti amici, collaboratori e partner che in modi diversi hanno condiviso percorsi ed esperienze. Già, perché gli “esserincomunicazione” di Hagam sono fatti così: hanno un’idea di comunicazione come qualcosa che nasce dalla relazione stretta, fianco a fianco, di persone che si parlano, che ricercano linguaggi espressivi diversi per comunicare progetti, intuizioni e visioni.

Un giro di boa che è diventata anche un occasione di confronto e stimoli su alcune parole che chi si occupa di comunicazione mastica tutti i giorni: “innovazione”, “creatività” e, ovviamente, “comunicazione”. A regalare pensieri e suggestioni ci ha pensato Franco Bolelli, autore tra le altre cose dei libri “Tutta la verità sull’amore”, scritto con la sua compagna di vita, e “Viva tutto!”, nato da un intenso scambio di corrispondenza con il cantante Lorenzo Jovanotti Cherubini.

Secondo Bolelli, viviamo tempi straordinari e facciamo parte di un gruppo di esseri umani che riesce a vivere l’evoluzione, accelerata nello spazio e nel tempo dalla tecnologia. Le nuove capacità e gli ingredienti del successo passano dalla capacità di connettere idee ed esperienze, ricordandosi che la vera rivoluzione dei nostri tempi è smettere di usare la “O” delle distinzioni e imparare a usare la “E” delle connessioni.

Buon compleanno, quindi, a Giuseppe Sangiorgio, Luciano Cefariello, Gianluca Gibilaro, Silvia Mastorgio, Nicole Colombo, Fabio D’Addario, Silvano Lonardo, Paola Santacaterina, Federica Colli e Serena Ruggieri!